Grabaron a un inspector de tránsito haciendo algo muy particular y el video es viral en TikTok

image.png El inspector viral en TikTok

El video fue grabado a la altura de Villa del Lago, en el ingreso norte a la ciudad de Villa Carlos Paz, y el empleado municipal destaca claramente por el entusiasmo infatigable y la alegría que pone en su labor.

Los comentarios sobre el inspector cordobés viral en TikTok

Los cibernautas no dudaron en elogiar la actitud del hombre: “Marce un genio. Me saco el sombrero, muy responsable y sobre todo respetuoso. Muy buen compañero”; “Los brazos como títere de trapo le quedan después de la jornada laboral”; “En Córdoba se aburre el que quiere”; “Cada vez que voy a Córdoba ni ganas de volver, ahí si que no me aburro nunca”; “Estos videos alegran el día”; “De la República de Córdoba para el mundo”; “Son unos genios, cordobeses”; “En Córdoba nunca nos aburrimos porque le ponemos picante a todo”; “La chispa cordobesa no se apaga nunca, ni siquiera cuando nos toca trabajar”; “Ese hombre es el mejor representante del cordobés: infatigable, simpático y con mucho ritmo, la Mona tendría que hacerle una canción y después tocársela en vivo, ahí mismo, con su banda”; “Estas cosas en Buenos Aires no pasan, porque los cordobeses son únicos, solo ellos le pueden poner ritmo y buen humor a cualquier situación, y se nota apenas uno entra en la provincia. No hay otro lugar igual, ni en Argentina, ni en todo el mundo”; “Podés viajar a cualquier parte, pero solo en Córdoba se encuentran personajes así: el cordobés es único, papá, y que no me vengan a decir lo contrario. ¡Soy cordobés, me gusta el vino y lo tomo sin soda…!”; “Si no sos cordobés, no lo entendés”.

El video viral en TikTok sobre el inspector cordobés