Fernando Burlando será abogado de la familia de Loan

Burlando sostuvo: “Son delitos donde las investigaciones tienen que marchar de una manera muy, pero muy acelerada y contundente en los primeros momentos. Todo este tiempo es tiempo de pérdida. Mientras no aparezca Loan, es tiempo de pérdida”.

También, explicó que “está ultimando detalles con uno de los hermanos de Loan” y colegas que están en el lugar del hecho. Asimismo, analizó la situación de los delitos que estarían en juego: “Son delitos cuyas investigaciones tienen que marchar de manera acelerada y contundente en los primeros momentos. Este momento es tiempo de pérdida mientras que no se encuentre a Loan”.

“Esto se ha metido en todos los hogares. No podemos permitirnos que esto le pase a ninguna criatura. Parece que vivimos en una realidad del pasado”, manifestó Burlando y agregó: “La trata no es broma, es algo que existe no solo en Argentina. Lo primero es que hay que entender es que esto es una triste realidad”.

En relación con los detenidos, dijo que hubo contradicción en las declaraciones: “Es prueba que los compromete. Mi recomendación es que aporten algo”.

En ese contexto, planteó: “Ahora los colegas tendrían que apuntar los cañones para generar una situación de compromiso. Para mi, son una organización”.