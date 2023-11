Encontró un iPhone y la agredieron cuando quiso devolverlo

Todo comenzó cuando Pilar se comunicó con el número de emergencia que aparecía en el teléfono, el problema es que el hombre que le respondió se puso muy agresivo con ella.

Armándose de paciencia, la joven le explicó: “Acabo de encontrar un celular en el piso, en Libertador, y el contacto de emergencia sos vos. Me imagino que será de una novia o algo. En la pantalla hay un gatito”.

Esto no convenció al hombre que, a los gritos, le contestó: “¿¡Pero vos sos loca o me estás cargando?! ¿Novia? ¡¿Qué decís?!”.

Con una paciencia digna de mejor causa, Pilar le explicó: “Encontré este teléfono que no es mío ni lo estoy choreando. Lo estoy tratando de devolver”.

Finalmente, el hombre entendió las intenciones de la joven y aceptó encontrarse con ella para recibir el IPhone.

El video en TikTok ya tuvo más de dos millones y medio de visitas y los comentarios de los cibernautas fueron muy divertidos: “La gran pregunta es quién pone de contacto de emergencia a esta persona”; “No le importó lo del cel. Le dio pánico cuando le dijo novia, jajajaja”; “Le dijiste novia y entró en una crisis existencial el flaco”; “100 años después entendió. Mi sobrina de 5 años mirando el video conmigo me dice: ‘Tía, ¿cómo no lo va entender el señor? ¡Hasta yo entiendo lo que dice!’”; “Me mata como cambia el tono de voz completamente una vez que entiende la situación”; “Ay, flaco, no es muy complicadoooooo. Yo, a esa altura, dejo el celular donde lo encontré”; “Yo creo que era el amante, por eso reaccionó como un loco”.