El valiente gesto de un niño para defender a su mamá de ladrones

Ocurrió alrededor de las once de la noche cuando la mujer regresaba de un festejo de cumpleaños a su domicilio situado en Arturo Capdevila 300 en barrio Ayacucho, Córdoba. Al cerrar el portón del garage una vez que había guardado el vehículo, advrtió la frenada de un auto Chevrolet y sospechó que eran delincuentes que le iban a robar. Aunque la mujer agilizó sus pasos para cerrar rápidamente el portón y no ser abordada por los delincuentes, no alcanzó y fue interceptada por los sujetos, que le arrojaron gas pimienta para facilitar la ejecución del ílicito. Eran tres delincuentes en total.

Ante el forcejeo y los gritos de la mujer, su hijo se bajó del vehículo, se interpuso entre ella y los delincuentes para protegerla, y comenzó a arrojarles agua de una botella. La mujer trató de separar a su hijo de los ladrones, pero ellos, sin medir las consecuencias, lo empujan tirándolo cruelmente al piso. Todo quedó grabado por las cámaras de seguridad de una casa vecina.

"Es indescriptible, pensé que podía pasar cualquier cosa, más que nada por mi nene. Que se llevaran todo, no me importaba, lo que me importaba era mi hijo que estaba adentro del auto", dijo y luego relató que su hijo "se bajó del auto con una botella de gaseosa que tenía y le tiraba a los ladrones". Además, la víctima remarcó que como le habían arrojado con gas pimienta, esto afectaba su visión y no podía ver con claridad donde estaba su hijo.

No obstante, en diálogo con Telefé Córdoba, puntualizó que uno de los delincuentes con los que forcejeó "le pegaba patadas y la pisaba", y contó que "recién pudo gritar auxilio cuando agarró a su nene".

"Pensé lo peor, incluso que se podían meter adentro de mi casa, y matar a mi hijo", sostuvo.

Respecto al estado anímico del menor, tras presenciar el violento robo, la mujer contó que "está con mucho miedo, y que de noche no quiere salir". "También me pregunta porque me pegaban tanto, y yo trato de explicarle", puntualizó y dijo que ninguna autoridad se acercó para preguntarle cómo estaba, luego de ser víctima del violento hecho de inseguridad.

A pesar que el hecho duró unos pocos minutos, uno de ellos robó las pertenencias del auto, otro logró ingresar a la zona de la cocina mientras el tercero forcejeaba con ella. Al salir el nene, los delincuentes huyeron con lo robado. Una vez que los ladrones se fueron, la mujer tomó a su hijo y lo llevó adentro de la casa para ponerse a salvo. Afortunadamente, ni ella ni su hijo sufrieron heridas.