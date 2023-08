El kilo de asado a 5 dólares: la decisión de una carnicería de Vicente López tras la devaluación

Con la suba del dólar oficial y lo que todo ello ha despertado, muchos pequeños comerciantes están viendo la manera de no perder ante la devaluación. En ese contexto, una carnicería de Vicente López sorprendió a sus clientes al ofrecer sus cortes en dólares.

“Todo es a precio dólar. El balanceado que se les da a los animales, las vacunas es a precio dólar. Ya estamos dolarizados. Siguen imprimiendo un billete que no tiene valor”, dijo el carnicero de Florida, partido de Vicente López, a Cadena 3.

El cartel que se ubica en la puerta de la carnicería reza “Asado U$S 5. Viva la libertad”, haciendo alusión al partido de Javier Milei. “Me pareció oportuno por lo que dijo Mieli de dolarizar de acá a uno, dos o tres años, cuando tengamos las reservas necesarias. No sé si se podrá hacer, pero expresa lo que todos sentimos. Ganó en las PASO y me pareció oportuno”, cerró.

image.png

Entre los cortes dolarizados, se encuentra la picada especial a 3,20 dólares. Así lo marca otro de los carteles que colocó en el interior de la carnicería. Al ser consultado por la reacción de los clientes, el pequeño empresario aseguró que algunos habían ido a comprar con dólares.