El intendente de Bahía Blanca, tras la visita de Milei: "Me dijo que va a acompañar en la reconstrucción"

El intendente de la ciudad reconoció el gesto presidencial en la recorrida de esta mañana y, como ya lo había hecho en declaraciones públicas previas, lejos de confrontar valoró la presencia de los funcionarios nacionales. En efecto, luego de la recorrida, Susbielles aseguró en conferencia de prensa que “está claro” que los bahienses necesitan más ayuda. “Él (por el presidente) lo que me planteó hoy es que está trabajando en eso. No tengo dudas de que está trabajando en eso. Y también me planteó que va a acompañar a los bahienses en la reconstrucción de la ciudad”.