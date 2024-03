El Gobierno nacional enviará la Ley Ómnibus reversionada a los gobernadores

Cornejo compartió con la prensa que se espera la recepción del borrador en los próximos días: "Tengo entendido que va a haber un borrador en el día de mañana, o pasado, y que nos lo van a girar a los 24 gobernadores, a los diputados y a los senadores. Un borrador mañana o pasado, eso es lo que el ministro me comentó. Por ahora no hay precisiones al respecto".

El mandatario de la UCR mostró su disposición a apoyar la iniciativa, aunque aún no cuenta con detalles específicos sobre la propuesta. "Repasamos los temas, pero no hay precisiones porque todavía el ministro del Interior no tiene el proyecto de ley que va a mandar al Congreso ni sobre el Pacto del 25 de Mayo aparte de los puntos que ya anunciaron", señaló.

Una de las principales incógnitas en torno a la agenda del oficialismo es la inclusión de una reforma laboral, sobre la cual circulan versiones contradictorias. Se espera que el borrador proporcione más claridad sobre este punto y otros aspectos relevantes para la política económica del país.