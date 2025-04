El conmovedor gesto que permitirá al sobrino del papa Francisco a estar presente en su funeral

Mauro Bergoglio es hijo de uno de los hermanos que tenía el papa Francisco. Al dar una entrevista en TV, contó que no podría ir a despedir a su tío Jorge porque no tenía el dinero para hacerlo.

"Siempre estuvimos conectados, y para nosotros era habitual hablar con él. Cada vez que se podía, porque él siempre estaba muy ocupado y tratábamos de no molestarlo", contó Mauro en la entrevista con A24.

El disparador de lo que finalmente fue una gran noticia para el sobrino del Papa fue una pregunta del periodista sobre parte de la familia pudo viajar para despedirse. "No, no se puede, no podemos. Yo estoy viendo de ir, tratando de viajar", contestó Mauro.

Fue Rita Mattiello, la dueña de Corima Tours, una agencia de viajes ubicada en el barrio porteño de Palermo, quien se comunicó por Instagram con el periodista Luis Novaresio y dijo que ella les pagaba el viaje. "

"Fue un placer poder ayudar", escribió la dueña de la agencia de viajes en las redes sociales. Según el propio periodista, la producción del programa se encargó de gestionar el alojamiento.

Jorge Bergoglio era el mayor de cinco hermanos. Le seguían Alberto Horacio, Oscar Adrián, Marta Regina y María Elena. Mauro, el sobrino que podrá despedirlo en el Vaticano, es el hijo de Oscar, quien murió en 1997, a los 59 años.

FUENTE: Clarín