Drogó a su empleada, la violó y le ofreció $100.000 para que no hablara

“Estuve alrededor de 3, 4 horas trabajando, haciendo empanadas. Después él me convidó bebida que yo no vi cuando la preparó. Cuando tomo, me empiezo a sentir... estaba como en un modo automático. No podía manejarme yo. Yo siento que pierdo la conciencia”, contó la víctima, identificada como Liz, en una entrevista televisiva.

Cuando despertó, estaba en el suelo. “Él estaba arriba mío completamente desnudo. Yo, toda desnuda, pero con las zapatillas puestas, tirada en el piso con un acolchado azul, al lado de la cocina, en un depósito”, relató la chica.

Según la denuncia, el calvario de Liz comenzó el 19 de febrero. Su hermana había trabajado con el acusado y tenían una relación de amistad. Como Liz estaba buscando empleo, su hermana se contactó con él y le pidió trabajo para ella en el local de comidas. Él accedió y le dijo que fuera a una entrevista.

La joven de 19 años fue acompañada por cuatro amigos a la entrevista. Al otro día, empezó a trabajar. “Me dijo que iba a haber una chica más trabajando conmigo. Cuando voy a las 8, no había nadie, estaba solamente él y yo”, relató Liz. Según el abogado de la víctima, Marcelo Urra, el comercio no está abierto al público actualmente, por lo que ella se encontraba sola con el agresor.

El acusado, Sergio Fabián de la Cruz, pasó semanas escondido en una finca de una localidad cercana. Tras una intensa investigación, la DDI del distrito logró localizarlo y detenerlo el martes 18.

“Me iba diciendo que si yo quería progresar, no iba a contar nada”

Desorientada y con miedo, la chica decidió no enfrentarlo en el momento en el que ocurrió el ataque. “Cuando me meto al baño, me largo a llorar porque entendí que era lo que estaba pasando. Me calmé y dije: ‘tengo que seguirle la corriente hasta llegar a mi casa’”, explicó la chica.

Al salir del baño, el acusado le dijo que se “quede tranquila”, asegurándole que no quedaría embarazada porque él “tenía la vasectomía hecha”. Después, la llevó hasta su casa y, durante el viaje, siguió acosándola. “Me iba diciendo que si yo quería progresar, no iba a contar nada”, reveló en diálogo con Telenoche.

Incluso, intentó persuadirla con una transferencia de $100.000 y promesas como alquilarle un departamento y llevarla de vacaciones. “Me dijo que desde que yo era chica le gustaba, desde los 15 años”, contó.

Apenas llegó a su casa, le contó lo sucedido a su madre y juntas fueron a la comisaría a hacer la denuncia. Luego, la joven fue asistida en un hospital, donde le hicieron las pruebas correspondientes.

Otras víctimas rompieron el silencio tras la viralización del testimonio

La chica compartió su caso en un posteo de Facebook y, tras la difusión del testimonio, otras víctimas rompieron el silencio. Ex empleadas del acusado aseguraron que él se aprovechaba de su poder para acosarlas y abusarlas. Todas coincidieron en que no hablaron antes por miedo.

image.png Más víctimas denunciaron en redes sociales al dueño del local de empanadas (Captura Facebook).

La bronca en el barrio creció y, en medio de una marcha para pedir justicia, un grupo de vecinos prendió fuego el comercio del acusado.

“Tengo terror, pedí la restricción. Es algo que me va a dejar marcada toda la vida. Me animo a contarlo para que no se callen más, que no tengan miedo, que se animen, que no se queden callados”, cerró la víctima. Mientras tanto, De la Cruz sigue detenido y la causa avanza en la Unidad Fiscal de Instrucción N° 8, a cargo de Irene Molinari.

image.png Así quedó el local de empanadas (Captura Facebook).

FUENTE: Crónica