Cumbre de las Américas: Argentina irá con un mensaje de protesta

Más conflicto Empresarios de colectivos amenazan con un paro si Nación no transfiere fondos adeudados

Si bien desde la Casa Rosada intentan no confirmar oficialmente que Fernández será parte de la Cumbre, es un hecho que el mandatario argentino estará presente en Estados Unidos. Y hasta se especula con una reunión bilateral con el presidente estadounidense Joe Biden. Desde Presidencia revelaron a este portal que ya hay una comitiva nacional en Norteamérica trabajando para la Cumbre.

"El Presidente está conversando con sus pares de la Celac para construir la decisión. Cuando haya decisión oficial se las comunicaremos", repiten desde la Casa de Gobierno sobre la Cumbre que arranca el lunes y finaliza el viernes próximo.

La Cumbre quedó en medio de la polémica porque su organizador, Estados Unidos, decidió no invitar a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Primero protestó el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, luego Luis Arce (Bolivia) y hasta Jair Bolsonaro. Los primeros dos no asistirán. El brasileño no iba a ir pero finalmente confirmó su asistencia. También plantearon objeciones el presidente chileno Gabriel Boric, la hondureña Xiomara Castro y el guatemalteco Alejandro Giammattei.

La semana pasada, Fernández fue muy crítico con los bloqueos a Cuba y Venezuela en un discurso en la Cancillería argentina. Fue un rato antes de reunirse con un enviado de Biden, el exsenador demócrata Christopher Dodd.

Durante un encuentro integrado por ministros de Educación de América Latina y el Caribe, Fernández resaltó: “Yo me pregunto si en verdad no deberíamos unir voces para decirle al norte: “¡Paren! En nuestro continente tenemos un país que lleva 6 décadas bloqueado económicamente y sobrevive como puede; deberíamos estar muy avergonzados de que eso ocurra”.

“También tenemos un país que está bloqueado hace 5 años por una disputa política y en plena pandemia lo bloquearon, cuando la solidaridad era más necesaria que nunca”, continuó al referirse a la Venezuela de Nicolás Maduro.

El presidente venezolano se lo agradeció inmediatamente: "Sabemos que su voz firme, clara y valiente va a ser una de las más poderosas para cuestionar la exclusión", dijo sobre Fernández este viernes durante la Cumbre de los países del ALBA realizada en La Habana.