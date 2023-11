Cuatro alumnas encontraron 5000 dólares y los devolvieron

Las protagonistas del hecho son Clara, Jazmín, Felicitas y Ludmila, quienes contaron como ocurrieron los hechos: “En el pueblo tenemos la campaña del papel que se hace todos los años, y nosotras empezamos desde temprano a recolectar. Ese día habían traído bolsones con papel y nos habían venido a buscar para desarmar cuadernos”.

Y agregaron: “Nosotras veníamos sacando las tapas y justo ese lo abrimos. Vimos varias hojas pegadas, como que había un hueco. Y adentro estaba la plata como escondida”.

Las adolescentes reconocieron: “¡ Nunca vimos tanta plata junta ! Fue algo increíble para nosotras. En el momento quedamos heladas. Buscamos a las profes y les empezamos a decir que buscáramos al dueño para poder devolverlo. No nos íbamos a quedar con algo que no era nuestro”.

Las jóvenes remarcaron: “Los profes pudieron manejar la situación muy bien, nos ayudaron mucho. Ese mismo día se lo devolvimos al dueño, quien nos agradeció mucho por el gesto y nos regaló una cena”.

Por últimos, las chicas contaron que sus familiares las felicitaron por su accionar y reconocieron que no todo el mundo hubiera actuado como ellas en una situación tan compleja y tratándose de una suma tan importante de dinero en dólares: “Se pusieron felices. No tuvimos esa intención de guardarnos la plata y dividirla entre nosotras. Me parece que gracias a ellos nosotras tomamos esa decisión. Son los valores. Si ellos no nos hubieran formado de esa manera. Capaz si lo encontraban otras personas, se repartían la plata y se lavaban las manos”.