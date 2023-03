Cordillera: Periodista jubilado buscará hacer varias cumbres para protestar ante el gobierno nacional, ¿llegará a San Juan?

Balmaceda , tras presentarse, explicó que lo que motiva su decisión tiene que ver con que “desde hace muchísimo tiempo los gobiernos no solo parece que no nos escuchan, sino que tampoco nos ven”.

Para cambiar esto, señaló Balmaceda, “el sábado que viene, 18 de marzo, voy a viajar a la Cordillera y subir cuatro montañas, una de 3 mil, 4 mil, 5 mil y la última de 6 mil metros”.

Tras hacer cumbre en las montañas elegidas, que no precisó, “voy a mandar un mensaje al Presidente (Alberto) Fernández, al ministro (Sergio) Massa, y a la jefa de la Anses, Fernanda Raverta con cuatro pedidos puntuales. Que dejen de ajustar con los jubilados, que vuelvan a poner el cálculo de inflación en la fórmula con la que actualizan cada 3 meses nuestras jubilaciones, que dejen de apelar a los juicios esperando que nos muramos, y que cuando actualicen nuestras jubilaciones por lo menos lo hagan de una manera donde quedemos parecido a lo que ganábamos hace 5 años”, puntualizó.

Balmaceda, ex corresponsal de La Nación y autor del libro "El Caso Cabezas", no aclaró cuáles serán las montañas a las que piensa subir, por lo que aún no se puede confirmar que tengamos al jubilado montañista por nuestra provincia.