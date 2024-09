Caso Loan: la mamá del menor se quebró y lanzó una desgarradora frase

“Ahí está su bombacha de campo, su acordeón, su boina, su pañuelo y su camisa”, agregó mientras la cámara volvía a enfocar la cama.

“Antes de dormir hago un rezo por mi hijo así que armé también mi altarcito acá”, dijo la mujer que aún espera una respuesta concreta de la Justicia.

Por otro lado y cuando el periodista le preguntó “cómo se saca fuerzas para continuar”, María no dudó y cerró. “Doy gracias a la gente que siempre me está dando el apoyo, que me vienen a saludar y cuando me mandan saludos, así, de lejos. Hay gente de Estados Unidos que me está apoyando. Doy gracias a todo”

FUENTE: ADN Sur