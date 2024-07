Caso Loan: encontraron toallas con sangre y buscan saber si son del niño

Según informó TN, las toallas fueron encontradas en una escuela abandonada de Goya, la misma que Laudelina marcó como el lugar en el que María Victoria Caillava le habría entregado el botín para plantarlo en el campo de la abuela Catalina.

Apareció un impactante video que culparía más al sanjuanino y su esposa

Esto se debe a que las imágenes no solo terminaron de confirmar que la exfuncionaria municipal fue a atenderse la misma noche en que el nene de 5 años ya no estaba, sino que demostró que su declaración no concuerda con lo sucedido.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1808548292470386966&partner=&hide_thread=false Caso Loan: apareció un impactante video que culparía más al sanjuanino y su esposa pic.twitter.com/XELtMNUeud — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) July 3, 2024

En el video revelado por TN, se pudo observar cómo Victoria Caillava y Carlos Pérez llegaron juntos en la camioneta blanca. Quien primero se bajó fue ella, mientras que el exmilitar dio una vuelta con el vehículo.

Cabe recordar que esto ocurrió el mismo 13 de junio, el día que Loan Danilo Peña desapareció. Más precisamente, a las 23:09 fue el momento de su llegada al centro de salud.