¿Carnet de conducir vitalicio?: qué dijo Sturzenegger al respecto

Ante una consultora periodística respecto de si el gobierno trabaja en la posibilidad de que la patente le pertenezca a la persona y no al vehículo, el funcionario respondió que “la patente puede ser de la persona o del auto, pero que la cosa no va por ahí”. Y seguidamente dijo: “Vos tenés que sacar una licencia de conducir. ¿Por qué la tenés que renovar? Esos trámites pueden cambiar. En los Estados Unidos, por ejemplo, no se renueva pero la persona tiene que mandar una declaración jurada de que mantiene un buen estado de salud para conducir”.