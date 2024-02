Captan a supuesta hada volando y el video es furor en TikTok

Por algunos segundos la misteriosa figura voló cerca de la luz y pudo verse lo que parecía una mujer diminuta con alas y antenas.

El clip, de apenas 37 segundos, se hizo viral en TikTok, logrando más de 15 millones de visitas y miles de comentarios.

Cómo suele suceder en estos casos, los cibernautas no se pusieron de acuerdo: “Me dio un gran susto, el mundo esconde tantos misterios”; “Es un insecto que parece hada, se llaman tipulas y son super comunes”; “¿Qué es eso? Me da miedo”; “Al pausar el vídeo, realmente se ve como una hada”; “Esas se llaman tipulas, son inofensivas, muy comunes en la época de primavera-verano”; “Ok, ya creo en las hadas”; “OMG (Oh, mi Dios), jamás había visto algo así”; “No manches: hasta las manititas se alcanzan a distinguir en una parte”; “Parece libélula”; “Siento que es una tipula, lo raro es que tiene antenas”; “Una de dos: es una tipula o el otro insecto que muchos dicen que es una hada”; “Veo una y me muero”; “No lo creí posible, hasta me dio escalofríos”; “Imagínense que te salude, ay no”; “Eso no es un hada, es un tipula que es como un mosquito pero grande”; “Un insecto y punto, no existen las hadas”.

Por supuesto, es bueno recordar que, detrás de los mitos populares, existen historias aterradoras, y, más allá de su encanto, las hadas tienen un costado terrible que el escritor Sheridan Le Fanu describió en uno de los cuentos más terroríficos de la literatura: “El niño que se fue con las hadas”.