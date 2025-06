Argentina no cumplió con las reservas, el FMI le da más plazo y este martes llega una misión

Pese a las dificultades para cumplir la meta de reservas, el Gobierno espera un nuevo respaldo del Fondo Monetario Internacional en los encuentros previstos para esta semana con los funcionarios enviados desde Washington. Según pudo saber Clarín, los técnicos desembarcarán este martes en Buenos Aires para revisar el programa económico, en lo que será su primera misión al país luego de otorgarle a la Argentina un crédito de US$ 20.000 millones en abril.

En lo fiscal, el Gobierno mostrará que en los primeros cinco meses del año acumuló un superávit primario del 0,8% del PBI, por encima de la meta de junio con el Fondo, pese a la fuerte caída de la recaudación en términos reales. La disminución de los ingresos se debe a la alta base de comparación en el impuesto a las Ganancias, pero también a la baja de impuestosa las empresas (eliminación del impuesto PAIS, la rebaja de aranceles y retenciones, y la reducción de Bienes Personales).

Si bien los datos muestran una trayectoria menos holgada que el año pasado, Economía le adelantó al campo que no habrá más bajas de retenciones "hasta cumplir los objetivos fiscales". En tanto, Caputo divulgó en sus redes que Javier Milei les pidió en la última reunión de gabinete un ajuste extra para alcanzar el excedente fiscal del 1,6% del PBI que prometió el Presidente, una pauta más exigente que el 1,3% acordado con el FMI.

La discusión más fina pasará por el sostenimiento de un esquema de "dólar barato" que, junto con los pagos de deuda, presiona sobre las reservas. El Banco Central debía sumar US$ 4.700 millones para cumplir la meta pactada para el 13 de junio. El acuerdo también preveía compras dentro de las bandas. Pero como el Gobierno optó por no intervenir para no presionar sobre la inflación, el objetivo de reservas quedó incumplido y el Fondo lo postergó para julio para darle más margen.

En ese marco, Caputo anunció hace dos semanas un paquete de medidas para acumular reservas mediante la emisión de deuda: un préstamo con bancos internacionales (la ampliación del REPO en US$ 2.000 millones), la quita de controles de capitales, y la colocación de bonos con suscripción en dólares (US$ 1.500 millones) a una tasa de entre el 28 y 30% anual, lo que permitirá cubrir los vencimientos con bonistas por US$ 4.500 millones el próximo 9 de julio.

Pese a los cambios, analistas y expertos con paso por la función pública creen que el Gobierno tampoco alcanzará la meta en julio y tendría que pedir un perdón o "waiver", aunque el Fondo adoptaría una postura más permisiva. "Todavía falta alguna colocación financiera más. Se van a acercar más a la meta, pero es difícil que la cumplan. El FMI igual lo va a tocar el tema más fuerte después de octubre. No quieren meter ruido en periodo preelectoral", señaló un exfuncionario del Banco Central.

Para el exsecretario de Finanzas, Daniel Marx, "el primer paso de una misión de este tipo es una revisión del estado de las cuentas en relación al escenario previsto en el programa". "En paralelo, hay intercambio de opiniones entre el FMI y las autoridades locales sobre el estado y perspectivas, incluyendo políticas implementadas y a aplicar. Tengamos en cuenta que, hace unas semanas, se anuncio una probable postergación de la verificación de lo comprometido", sostuvo.

De la aprobación de la primera revisión, depende el desembolso de US$ 2.000 millones que estaba previsto para el 15 de junio y que ahora podría llegar en julio antes de la reunión de directorio. "No creo que traben el desembolso, con los números fiscales y habiendo conseguido el REPO y dos colocaciones de deuda en pesos contra dólares y la posibilidad de pagar los vencimientos de deuda, están consiguiendo financiamiento de mercado", señaló Marina Dal Poggetto, titular de la consultora EcoGo.

En la city, creen que el Gobierno no tocó los US$ 12.000 millones que recibió del FMI y pagará deuda con privados con "dólares financieros", pero a un costo mayor al que si hubiera comprado divisas en el mercado de cambios. "La estrategia de recomposición de reservas con deuda no es sostenible en el mediano plazo, y aún con la mejora en el stock, la revisión de junio podría derivar en una dispensa por parte del FMI", advirtió FIEL en su informe de junio.

