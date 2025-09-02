Alertan con carteles en bares y boliches top por las viudas negras: "Al salir con alguien que recién conocés..."

En los bares y boliches de Palermo , una conocida modalidad comenzó a preocupar a los clientes del barrio de Ciudad de Buenos Aires : las " viudas negras ". Estas mujeres engañan a personas que recién conocen para robarles pertenencias o dinero. Los carteles en los locales advierten: "Atención. Al salir con alguien que recién conocés, tené cuidado. Viudas negras están operando en la ciudad. ¡Protege tu seguridad!" y su versión en inglés para turistas: "Warning. Beware of strangers. 'Black widows' are operating in the city. Stay safe!".

Incertidumbre El ganador de $1.732 millones en el Quini 6 sigue sin aparecer, ¿cuánto tiempo le queda para cobrar el premio?

En Villa Mercedes Qué pasó con la mujer de San Luis que recibió 510 millones de pesos por error

Renzo, encargado de uno de los bares, contó a Telefe Noticias que los carteles surgieron tras múltiples pedidos de clientes para revisar cámaras de seguridad después de ser estafados: "Ya hace meses que los reclamos llegaban constantemente. Algunos perdieron pertenencias o dinero y pedían los videos para identificar a las estafadoras. Decidimos colocar los carteles en los baños de hombres para alertar al público más afectado".

Embed - ALERTA VIUDAS NEGRAS: boliches de PALERMO advierten CONTRA DELINCUeNTES - Telefe Noticias

Los carteles han despertado sorpresa y precaución entre los clientes. Muchos extranjeros preguntan qué significa “viudas negras” y reciben explicaciones de los encargados. Según Renzo: "Al leer el cartel, los clientes piensan dos veces antes de confiar en alguien que acaban de conocer".

En 2025, ya se registraron más de 5.000 denuncias por esta modalidad entre la Ciudad y el Gran Buenos Aires, siendo Palermo el barrio con mayor cantidad de casos. Aunque los carteles ayudan a reducir los incidentes, los bares advierten que la prevención sigue siendo esencial.