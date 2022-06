Alberto, a la oposición: "No pido que me ayuden, pido que se callen"

De no creer

En diálogo con Gustavo Sylvestre en Minuto Uno, el Presidente sostuvo que la Argentina tiene “una demanda de dólares muy grande porque la economía no para de crecer" y reconoció que en ese escenario el tema de la inflación “es complejo".

“El Estado necesita financiarse en pesos y no en dólares”, aseguró, en referencia a los fantasmas de default lanzado desde el mercado y por referentes y economistas de la oposición, como el último ministro de Economía de Mauricio Macri, Hernán Lacunza.

A continuación, el Presidente dijo que el gobierno de Mauricio Macri dejó a la Argentina "en el peor escenario" y en ese sentido les pidió a los referentes de Juntos por el Cambio que no opinen sobre la situación económica. "No les pido que me ayuden, les pido que se callen", expresó.

Luego instó a la oposición política y mediática a que dejen de "generar una expectativa negativa" sobre la economía porque "asustan a la gente".

El paro del Campo

El presidente también se refirió a la convocatoria de la Mesa de Enlace a un paro nacional con cese de la comercialización de granos y ganado para el miércoles 13 de julio en protesta por la falta de gasoil, entre otras demandas.

El problema "no se resuelve con un paro", apuntó el Presidente.

"Estamos importando un montón de gasoil. El mayor costo de importaciones es energía en gasoil. Lo que tienen que entender es que en todo el mundo falta el gasoil, no es que le falta a la Argentina. Está claro que ese problema lo tenemos, pero ese problema no se resuelve con un paro", insistió.

Fernández explicó que el incremento de la producción hace que se consuma más energía y reconoció que la Argentina no produce la cantidad de gasoil necesaria para afrontar "un crecimiento y una demanda de energía tan grande" como la que se está demandando actualmente. Y destacó que en verano se produjo "la mayor demanda de energía eléctrica" y hace dos semanas "la mayor demanda de gas" en la historia argentina.

"Si los chacareros quieren sacar sus granos es porque han producido un montón y están demandando un montón de camiones, y esos camiones demandan gasoil", agregó.