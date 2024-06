Ahora el padre de Loan dijo que el sanjuanino no había sido invitado al almuerzo

image.png El momento en que el sanjuanino Carlos Pérez es detenido, en el marco de la investigación por la desaparición de Loan.

“Los llevó mi hermana, no fueron invitados por mi mamá. Cayeron de sorpresa. Se conocían pero no fueron invitados. Pero yo también caí de sorpresa, no fui invitado. Como mi compañero de trabajo me había dicho que no se trabajaba por ser festivo, dije de ir a ver a mi mamá”, dijo José.

El hombre aseguró que su hijo “no estaba invitado” al almuerzo y que fue con él. “Ellos no sabían que yo iba con Loan. Él no estaba invitado, fue conmigo. A último momento lo llevé”, relató. El padre contó que cuando dijo que se iba al almuerzo, el niño le insistió para que lo llevara.

Por el hecho, están imputados el ex capitán de navío de la Armada retirado Carlos Pérez y la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava, ambos acusados como coautores materiales de la captación con fines de explotación de Loan.

En tanto, Antonio Benítez y Mónica del Carmen Millapi están imputados como partícipes primarios de ese delito junto a Daniel “Fierrito” Ramírez. El otro de los detenidos, el comisario Walter Maciel, está acusado de encubrimiento por favorecimiento real, calificado por la gravedad del delito precedente y la calidad de funcionario público del autor.

Este lunes por la tarde, los fiscales Guillermo Barry y Juan Carlos Castillo informaron en conferencia de prensa que el expediente pasó a la Justicia Federal, tras haber imputado a cinco de los seis detenidos. El caso ya entró a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), que ahora queda a cargo del expediente.