lunes 8 de septiembre 2025

Salud

Los increíbles beneficios de tomar agua con limón antes de dormir

Descubre cómo un vaso de agua con limón por la noche puede potenciar tu sueño y cuidar tu salud y piel.

Por María Morá
Los beneficios del agua con limón antes de dormir 

Incorporar un vaso de agua con limón a la rutina nocturna ofrece múltiples beneficios para la salud. Este cítrico aporta vitamina C, minerales como magnesio y potasio, y antioxidantes que fortalecen el sistema inmunológico. Además, ayuda a la digestión, regula el pH del cuerpo y facilita la descomposición de los alimentos de la cena, contribuyendo a un sueño más reparador.

image

Beneficios del agua con limón antes de dormir

El limón es un cítrico rico en vitamina C, potasio, magnesio, fósforo y antioxidantes, además de contener fibra soluble como la pectina, que ayuda a reducir el colesterol y regular los niveles de glucosa en sangre. También contribuye al desarrollo y mantenimiento de la flora intestinal.

Otro de sus beneficios es que actúa como un agente alcalino que ayuda a equilibrar el pH del cuerpo. Su consumo diario fortalece el sistema inmunológico, combatiendo virus y enfermedades respiratorias, mientras que también favorece la desintoxicación del colon y previene molestias estomacales.

Además, el limón ayuda a prevenir infecciones urinarias, refresca el aliento y regula la glucosa. Beber agua con limón antes de dormir estimula la producción de enzimas digestivas, facilitando la descomposición de los alimentos ingeridos durante la cena.

Según Medical News Today, consumir agua con limón puede aliviar los síntomas de resfriados y gripe, especialmente durante la noche, al ayudar a descongestionar las vías respiratorias. Su contenido de magnesio también favorece la producción de melatonina, la hormona responsable de un sueño profundo y reparador.

Beneficios para la piel y el bienestar general

El consumo diario de agua con limón también contribuye a la síntesis de colágeno, esencial para mantener la firmeza y elasticidad de la piel. Sus antioxidantes protegen contra el envejecimiento prematuro y ayudan a mantener un aspecto saludable.

En resumen, incorporar un vaso de agua con limón en la rutina nocturna no solo mejora la digestión y fortalece el sistema inmunológico, sino que también potencia el descanso y aporta beneficios visibles para la piel.

