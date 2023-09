Absolvieron a De Vido y Echegaray por el caso de la valija de Antonini Wilson

El Tribunal Oral en lo Penal Económico 1 condenó hoy al ex titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) Claudio Uberti a 4 años y 6 meses de prisión por el escándalo de la valija del venezolano Guido Antonini Wilson, un hecho que conmocionó al país en plena campaña presidencial de 2007. También fueron condenados cuatro ex aduaneros a penas de prisión en suspenso. En cambio, el tribunal absolvió a Julio De Vido y Ricardo Echegaray, los otros dos ex funcionarios que llegaron a juicio.