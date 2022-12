Preocupación en Brasil por la salud de Pelé: no responde a la quimioterapia

Mientras la selección de Brasil busca un nuevo trofeo en la Copa del Mundial de la FIFA de Qatar 2022, la salud de uno de sus máximos ídolos de la historia tiene en vilo a todo el país. El ex futbolista Edson Arantes do Nascimento, conocido por todo el planeta como Pelé, ya no responde al tratamiento de quimioterapia que estaba recibiendo para luchar contra el cáncer y los médicos han decidido trasladarlo a los cuidados paliativos, según informó este sábado en exclusiva el diario Folha de São Paulo.