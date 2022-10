Obispo uruguayo se volvió viral recitando una letra de Tini

Uno no sabe con qué inciso encabezar la nota. Si decir que al obispo se le fue la mano, pero también, la letra de la canción es espantosa, o si la canción de Tini es espantosa pero al obispo se le fue la mano. No es lo mismo, pero es igual. O viceversa.

El obispo uruguayo Jaime Fuentes reaccionó ante el show que la delgadísima artista argentina realizó en Montevideo recitando la letra de “La Triple T”, una de las canciones del show.

El obispo comenzó su reflexión, que difundió por redes sociales, asombrándose de “ese extraordinario éxito que tuvo la actuación de Tini. Les confieso que de esta chiquilina yo había escuchado hablar y no me había preocupado de más. Me entró la curiosidad por saber las causas de su éxito. Sobre todo me dirijo a los papás y las mamás de las criaturas que llenaron el estadio. ¿Ustedes han visto algún video de esta chiquilina? Tiene millones de seguidores y visualizaciones. ¿Ustedes han escuchado las letras?”

Jaime Fuentes, ex Obispo de Minas, cuestionó letras de la artista argentina Tini.

Y ahí Fuentes hizo su gracia, y volvió a su video viral. A las pocas horas ya contaba 16.000 reproducciones. El sacerdote recitó la letra de la canción, sin olvidarse de omitir las s finales en las estrofas, una característica del género (suponemos).

TINI - La Triple T (Official Video)

Con mis gata’ salimo’ de roce

No llegamo’ ante’ de las doce

Yo sé bien que parecemo’ mala’

Pero en el fondo tú me conoce’

Que en mi cama no voy a dormir

Un viaje a Europa antes de salir

Donde sea la vamo’ a seguir

Esta noche es pa’ beber

Pa’ salir y no volver

Hoy no llego a mi casa

La montamo’ en la plaza

Sírveme un traguito ma’

Uno pa’ mí y otro pa’

El que a veces se olvida

Que solo hay una vida

Aquí llegó la triple T, Tini, Tini, Tini

No estamo’ en la playa, pero en bikini

Que ya no tomo agua, solo Martini

Que ya no quiero amor, me puse la mini

Para salir de fiesta

Bailando reguetón en cámara lenta

Le metemo’ cumbia, la que revienta

Pónmela lenta, pónmela lenta

Pa’ que toda’ mi’ babies le metan hasta abajo

Que los envidiosos se vayan pa’l carajo

Métele cadera, mueve to’ lo que trajo

Hasta que amanezca, que de aquí no nos vamo’

Pa’ que mis ladies le metan como saben

Pa’lante y pa’trás, que no le’ importa que graben

Bailando pegadito porque casi no caben

Que no le bajen, dice

Esta noche es pa’ beber

Pa’ salir y no volver

Hoy no llego a mi casa

La montamo’ en la plaza

Ya no se enamora, ella sabe

Que guarda su cora bajo llave

Esta noche no termina

De Miami pa’ Argentina

Que no se enamora, ella sabe

Guarda su cora, ya lo tiene bajo llave

Terminamo’ en la piscina

En Miami o Argentina

Esta noche es pa’ beber

Pa’ salir y no volver

Hoy no llego a mi casa

La montamo’ en la plaza

Aquí llegó la triple, la triple T, Tini Tini Tini

Tras declamar la lírica de Stoessel, Fuentes señaló: “¿Son conscientes de que este tipo de literatura, por decirlo de alguna manera, va entrando a las cabecitas, el corazón y las conductas de sus propias hijas? Me parece que no. Quiero pensar que es por ignorancia. Quiero pensar que a ningún papá o mamá piense ‘bueno, está perfecto, es una pavada’. El que piense que es una pavada, pobre de él. Lo siento en el alma”.

Y antes de pedirle a la virgen el cuidado de niños, niñas, padres y madres, sentenció: “Así la cosa no funciona. Yo quería nada más que levantar la liebre. No me explico un éxito tan notable de público y que el producto ofrecido sea este. Y no decir nada y ponerme a hablar del Concilio Vaticano Segundo, me parece totalmente anacrónico”.