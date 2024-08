Licencia por infelicidad, la novedad laboral en una empresa de China que sorprende al mundo

Desde que se conoció lo que se denominó popularmente " licencia por infelicidad ” no han parado de surgir memes, comentarios e incluso el análisis de si está bien o mal lo que implementó una compañía en China . Sucede que, si el trabajador argumenta estar estresado o ser infeliz en su lugar de trabajo, puede aspirar a una licencia por 10 días, totalmente paga.

La novedad se conoció durante la Semana de los Supermercados de China, donde el empresario Yu Fonglai, fundador y presidente de Pang Dong Lai, una cadena minorista, anunció que los empleados podrán solicitar 10 días de licencia si no se sienten contentos en su trabajo, por distintos motivos que pueden no tener relación directa con la tarea, sino con el ambiente, compañeros, rol, entre otros. “Hacer que el personal trabaje largas horas extra no es ético y es una expropiación de las oportunidades de crecimiento de otras personas”, afirmó el empresario.