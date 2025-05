La argentina detenida en EEUU por estafas con criptomonedas le echó la culpa a Biden

Moschini es fundadora y CEO de Unicoin Inc., una empresa con sede en Nueva York, a la que definió como “America First crypto company”, o la primera empresa cripto de EEUU. También fueron denunciados Alex Konanykhin , un empresario ruso que es el actual presidente del directorio de la empresa (y quien fue pareja de Moschini) y Alex Domínguez , quien figura en la denuncia como exChief Investment Officer.

image.png

La acusación indica que habrían engañado a inversores mediante promesas ficticias sobre el respaldo de dichos tokens con activos reales, como propiedades y participaciones en empresas antes de su oferta pública inicial.

Moschini hizo su descargo en las redes. Asegura ser víctima de la persecución que le hizo la gestión de Joe Biden, expresidente de EEUU, a las empresas y los negocios de criptomonedas. Dijo que la denuncia “es un ejemplo más de la guerra contra cripto llevada adelante por empleados leales a Gensler y contra la visión del Presidente de convertir a EEUU en la capital mundial de cripto”.

Gary Gensler es el ex titular de la SEC y en su gestión se llevó adelante el proceso contra Unicoin que derivó en la denuncia. Fue reemplazado el mes pasado por Paul Atkins, quien ya estuvo en el cargo durante el gobierno de George W. Brush y que recientemente fue copresidente de Token Alliance, un grupo de defensa de las criptomonedas para la Cámara de Comercio Digital de EEUU.

image.png

“Es la SEC la responsable de perjudicar a los mismos inversores que quiere proteger. Confió en que la transparencia con la que hemos operado y la justicia muy pronto esté del lado de los innovadores que buscamos democratizar el acceso a inversión y no de quienes usan el poder y el dinero de los impuestos para atacar a las compañías que rompen el estatuto quo. La única verdad es siempre la realidad y el apoyo abrumador de mis inversores muestra claramente la razón por la cual hacemos lo que hacemos y vamos a llegar a Unicoin al mercado y ser una de las cripto más fuertes del mundo. Sin miedo, viendo los desafíos como oportunidades y trabajando para que nuestros inversores obtengan el valor que mereces. Y que los hechos hablen más que las palabras de quienes desde el poder o el anonimato levantan el dedo para acusar”, destacó en su posteo.

En el video, la empresaria explicó su visión, se puso a disposición de los inversores para “dar la cara”, pero no puntualizó cuál será su estrategia a seguir luego de la denuncia. Reconoció que gastaron “decenas de millones de dólares” en marketing para levantar capital y “generar una percepción de marca y un valor de marca que fuera sostenible en el tiempo”.

La empresa pretendía hacer un ICO (Initial Coin Offering), un mecanismo de financiación colectiva utilizado principalmente por proyectos en el mundo de las criptomonedas y blockchain para recaudar capital. Funciona de manera similar a una oferta pública inicial (IPO) en el mercado bursátil, pero en lugar de acciones, se emiten tokens digitales. Esa operación se iba a hacer el 30 de septiembre del año, pero SEC no autorizó esa operación e inició la investigación.

“Quienes me conocen saben que mi pasión ha sido el desarrollo económico y el poder llevar oportunidades de democratización de oportunidades para las masas y especialmente para las mujeres. Es por eso que hace tres años fundamos y creamos un producto financiero en el mundo digital, un asset digital, al que llamamos Unicoin. Porque la visión de Unicoin es ser universal, ser único y ser el unicornio de las criptomonedas”, dijo.

“Durante la administración de Biden y Gensler en la SEC la guerra a cripto fue una guerra despiadada, a rajatabla. Una guerra viciosa contra la industria y contra el emprendimiento. No iba a pasar que en EEUU, bajo la gestión de Gensler, una compañía transparente, que tuvo en su directorio a una ex tesorera de EEUU y a un ex comisionado del SEC, profesionales de alto renombre y alta credibilidad, pudiera ser pública”, destacó y dijo que su compañía gastó más de 10 millones de dólares en auditar sus finanzas.

Finalmente, aseguró estar “profundamente ofendida”, dijo que no se quedará callada y también prometió poner en redes un “documento” con más detalles sobre el caso.

El Linkedin de la empresaria la describe como una “de las principales expertas en la economía de activos digitales, el empoderamiento económico de las mujeres y la democratización de las oportunidades de inversión en todo el mundo"

En su Linkedin, Moschini se describe como una “galardonada emprendedora serial, conferencista internacional y autora, que se ha consolidado como una de las principales expertas en la economía de activos digitales, el empoderamiento económico de las mujeres y la democratización de las oportunidades de inversión en todo el mundo. Es la fundadora y presidenta del consejo de administración de Unicoin, una criptomoneda de nueva generación respaldada por activos, y directora ejecutiva de Unicorn Hunters, un icónico programa de televisión empresarial que combina el entretenimiento con el potencial de generar riqueza para inversores individuales y fundadores”.

Estuvo al frente de otros proyectos propios como SheWorks!, Tandiki y Transparent Business. Y trabajó en áreas de comunicaciones de Visa, Compaq y Patagon, una de las primeras empresas digitales de Argentina.