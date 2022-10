Imperdible video: una propuesta de casamiento en un estadio terminó con un insulto y cachetada

Pero cuando él abrió la cajita que llevaba y vio que había un chupetín... ¡la mujer se puso furiosa!. Ella lo insultó, le pegó una cachetada, le tiró la bebida encima y se marchó. Los espectadores estaban atónitos con la escena.

Habría que conocer por qué la elección del chupetín para hacer la propuesta, pero sin dudas no le cayó nada bien a la (hasta entonces) novia. Parece que por culpa de un chupetín... nadie estará bajo una lluvia de arroz.

El video se viralizó en Tik Tok y los comentarios son en su mayoría a favor del hombre. “Ella no vale la pena, hombre. Jajaja qué agresiva”, “Si ella no puede entender una broma, es mejor que no esté contigo”, decían algunos internautas.

Mirá el video: