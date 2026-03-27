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Café con canela: por qué recomiendan sumarla y qué tener en cuenta antes de incorporarla

Una combinación simple que suma antioxidantes, ayuda a regular la glucosa y puede reemplazar el azúcar, aunque especialistas recomiendan moderar su consumo y considerar el tipo de canela utilizada.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La costumbre de agregar especias al café gana cada vez más terreno entre quienes buscan opciones naturales para mejorar su rutina diaria. En ese marco, la combinación con canela se destaca por su aporte de compuestos antioxidantes y sustancias activas que, según organismos como la Mayo Clinic y los Institutos Nacionales de Salud, pueden favorecer la salud metabólica, cardiovascular y digestiva.

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Distintos estudios coinciden en que el consumo moderado de café se asocia con una menor incidencia de enfermedades cardiovasculares y una reducción de la mortalidad general. Además, la cafeína contribuye a mejorar la memoria y la función cognitiva.

A estos beneficios se suma la canela, una especia rica en cinamaldehído y polifenoles. De acuerdo con el NIH, su incorporación puede ayudar a regular los niveles de glucosa en sangre y reducir el colesterol LDL, lo que la convierte en un complemento interesante en la prevención de la diabetes tipo 2 y afecciones cardíacas.

Otro punto a favor es su sabor naturalmente dulce, que permite disminuir o evitar el uso de azúcar o edulcorantes. También se le atribuye un efecto positivo en la digestión y en la sensación de saciedad, lo que puede colaborar con el control del apetito y del peso corporal.

La combinación de café y canela potencia, además, las propiedades antioxidantes y antiinflamatorias de ambos ingredientes. Esto contribuye a reducir el daño celular y la inflamación crónica, factores vinculados a enfermedades no transmisibles.

Cuánta canela es recomendable

El tipo y la cantidad de canela son claves para obtener beneficios sin riesgos. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria advierte que la variedad más común, la canela Cassia, contiene cumarina, una sustancia que en exceso puede resultar perjudicial para el hígado.

La ingesta diaria tolerable es de 0,1 miligramos por kilo de peso corporal, lo que equivale aproximadamente a 2 gramos de canela Cassia para un adulto promedio. Por eso, se recomienda un uso moderado, especialmente en niños, embarazadas o personas con enfermedades hepáticas.

Como alternativa, la canela de Ceilán presenta niveles mucho más bajos de cumarina y es considerada más segura para un consumo frecuente. En la práctica, una forma simple de incorporarla es añadir media cucharadita en polvo al café o infusionar una ramita durante unos minutos.

Un complemento, no un reemplazo

Si bien la evidencia respalda esta combinación como parte de una dieta equilibrada, los especialistas recomiendan consultar con un profesional de la salud antes de modificar hábitos alimentarios, sobre todo en personas con enfermedades crónicas o que toman medicación.

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