Y, con total sinceridad, agregó: “Les juro que podría ser un reality, tranquilamente. Pobres damas antiguas, qué sufrimiento”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/tiempodesanjuan/status/1762930738377154691&partner=&hide_thread=false El divertido blooper que vivió Julieta Poggio: "Tirada en el piso" pic.twitter.com/uwTkL07eSp — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) February 28, 2024

El tremendo intercambio entre Julieta y su estilista

“Tengo miedo de que me agarre la loca”, le dijo la joven a Lucas, quien la tranquilizó: “No, no, respirá”.

La diva surgida de “Gran Hermano” confesó: “Amigo, no puedo. No me lo puedo sacar. Por favor, ayudame. Me está agarrando como una desesperación. O sea, no me lo puedo girar porque está muy apretado, o sea, no lo puedo dar vuelta, como que la parte de abajo está muy muy ajustada”.

El estilista le dijo: “A ver, nena, respirá, tranquila, sacate la parte de abajo e intentá como aflojarla, tipo meté mano y andá tirando”.

La joven reveló: “¡No te explicó el calor que tengo! ¡Me duele el brazo, estoy dando volteretas, me tiré al piso, intenté sacármelo por la cabeza, por abajo! ¡No, no, no, posta, que no pensé que iba a ser tan difícil!”.

Finalmente, para alivio y tranquilidad de sus fans, la modelo logró sacarse el corset y volvió a respirar tranquila.