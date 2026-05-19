El aumento salarial acumulado en el año perdió contra la inflación

En un escenario económico marcado por la persistente suba de precios, los ingresos de los trabajadores argentinos continúan sin encontrar un piso sólido. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) correspondientes a marzo de 2026, si bien el índice general de salarios empató mensualmente con la inflación, el acumulado del primer trimestre muestra que el poder adquisitivo sigue en retroceso.

Durante los primeros tres meses del año, los salarios registraron un incremento del 8,6% , una cifra que quedó rezagada frente al 9,4% que acumuló el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en el mismo periodo. Esta brecha de casi un punto porcentual evidencia que, pese a la desaceleración de la inflación, los ajustes paritarios no logran compensar el encarecimiento del costo de vida.

Heterogeneidad sectorial: ganadores y perdedores

El comportamiento de los sueldos no fue uniforme, revelando una marcada disparidad entre los distintos tipos de trabajadores:

Sector Privado Registrado: Fue el segmento más castigado en marzo, con un aumento de apenas el 2,1% , perdiendo claramente contra el 3,4% de inflación del mes. Analistas señalan que este sector acumula siete meses consecutivos de caída en términos reales , lo que representa la peor racha desde el inicio de la actual gestión de gobierno.

Fue el segmento más castigado en marzo, con un aumento de apenas el , perdiendo claramente contra el de inflación del mes. Analistas señalan que este sector acumula , lo que representa la peor racha desde el inicio de la actual gestión de gobierno. Sector Público: Lideró los incrementos en marzo con una suba promedio del 5% . Dentro de este ámbito, los empleados nacionales recibieron un ajuste del 5,8% , mientras que en el nivel provincial el alza fue del 4,7% . No obstante, a pesar de ganarle a la inflación en el mes, el sector aún arrastra una pérdida acumulada estimada en un 17% respecto a noviembre de 2023.

Lideró los incrementos en marzo con una suba promedio del . Dentro de este ámbito, los empleados nacionales recibieron un ajuste del , mientras que en el nivel provincial el alza fue del . No obstante, a pesar de ganarle a la inflación en el mes, el sector aún arrastra una pérdida acumulada estimada en un 17% respecto a noviembre de 2023. Sector Privado No Registrado (Informal): Mostró una mejora del 4,7% en marzo y una sorprendente suba interanual del 74,4%. Sin embargo, el Indec aclara que estas cifras deben tomarse con cautela debido a un rezago estadístico de cinco meses en su medición, por lo que los datos actuales reflejan en realidad la situación de septiembre de 2025.

La mirada de los especialistas

Desde la consultora Econviews destacan que el proceso de desinflación no ha traído consigo una mejora del salario real, sino que se ha dado en simultáneo con un deterioro del consumo. Por su parte, Claudio Caprarulo, director de Analytica, advirtió que el nivel de actividad económica tendrá un "techo bajo" mientras los salarios no logren una recuperación sostenida, algo difícil de prever para el corto plazo debido a la inercia de precios en rubros como la energía.

En términos de poder de compra, las estimaciones privadas son contundentes: el salario privado registrado perdió un 1,3% de su capacidad de consumo solo en marzo, acumulando una caída del 3,9% en los últimos doce meses. Para el promedio del sector formal, la pérdida acumulada ya alcanza el 9,2% según investigadores de la CTA - Autónoma.

Perspectiva interanual

A pesar de la dinámica mensual negativa, la comparación interanual (marzo 2025 vs. marzo 2026) muestra al índice total de salarios con un avance del 36,4%, posicionándose por encima de la inflación anual del 32,6%. No obstante, esta aparente ventaja se explica casi exclusivamente por el desempeño del sector informal (con el mencionado retraso estadístico), ya que tanto el sector público (29,6%) como el privado registrado (27,5%) se encuentran por debajo del nivel general de precios en el último año.