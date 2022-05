Trabajadores que piden adelantos para llegar a fin de mes: una tendencia que crece en San Juan

El pedido de adelantos solo se releva en empresas familiares. Es que en compañías de gran tamaño, donde no existe el contacto entre el empleado y dueño, no hay chances de pedir adelantos salariales. Este es el caso por ejemplos de multinacionales, bancos y conglomerados industriales, firmas que a la vez son las que mejores salarios les pueden abonar a sus empleados.

El comercio es uno de los sectores más golpeados por la inflación. Ante la pérdida del poder adquisitivo, la gente recorta gastos en compra de indumentaria y calzado. El presidente de la Cámara de Comercio de San Juan, Hermes Rodríguez, confirmó que cada vez con mayor frecuencia los trabajadores piden que les den parte del sueldo antes de la fecha de cobro.

“Es una situación de todos los días, no le alcanza a nadie. Día a día se pierde el poder adquisitivo, lo están percibiendo hasta con los venden alimentos, los negocios están vacíos en horarios en los que estaban llenos. Es moneda corriente, el empleado no llega, pide adelantos porque no llega”, detalló Rodríguez.

Confirmó esta tendencia el presidente de la Federación Económica. “Primero, en las empresas familiares, que representan un gran porcentaje de las empresas activas en San Juan, la relación con el empleado es una relación distinta. Como la gente no llega, pide cada vez más adelantos salariales”, indicó Minozzi.

El empresario también confirmó que se han instrumentado acciones de colaboración dentro de las empresas como, por ejemplo, compras de mercadería. “Es una medida que apunta a mejorar el salario de la gente porque no se puede aumentar más teniendo en cuenta como está la situación. A los empleados no les alcanza y a los patrones les cuesta juntar los sueldos”, reflexionó.

Minozzi puso el ojo en los aportes y contribuciones sociales, que según él representan el 70% del salario. Para el dirigente empresarial hay que rediscutir los aportes patronales.

Los ingresos de la mayoría de los argentinos son más bajos que en 2017. De acuerdo a las cifras de la consultora LCG si se compara el último dato de salarios oficial del Indec contra el máximo de noviembre de 2017, la pérdida de poder adquisitivo es del 21,7% promedio.