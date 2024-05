Registros del Automotor en San Juan: Los gestores dicen que si cierran, en algunos tardarán más los trámites

También advirtieron que la eliminación de la cédula azul, y otros cambios en los que se quieren avanzar, afectarán la seguridad jurídica de quienes tienen vehículos.

En San Juan están intervenidos los registros número 7 y 8, que son los más nuevos en la provincia. De cumplirse el anuncio nacional, serían los primeros en cerrar. “Hacen falta esos dos registros, no está bien cerrarlos. Se va a congestionar el resto y no habrá lugar para cobijar los legajos”, dijo Mariela Ahumada, presidenta de la Cámara de Gestores del Automotor en San Juan. “Antes, el número 2 estaba super congestionado y para ir a hacer un trámite se salía a las 3 de la tarde. Todo eso se solucionó al reubicar lo legados en los últimos dos registros que se abrieron”, añadió.

La abogada cuestionó el plan nacional de hacer desaparecer los Registros de la Propiedad del Automotor y alertó sobre sus consecuencias. “No está bien cerrarlos. Los legajos van a ir a parar a una nube digital, sin seguridad jurídica. No es factible”, indicó.

Agregó que los mandatarios no están en contra de que la digitalización de los registros y de los trámites que hasta favorecerían el trabajo, pero siempre que exista un respaldo jurídico legal. “Estamos pagando los platos rotos de lo que pasa en Buenos Aires”, dijo, al analizar que en aquella provincia se detectaron irregularidades que aquí no suceden.

Trámites caros

Para la Cámara local de gestores, los trámites de los registros se encarecen por la carga impositiva municipal, provincial y nacional. “Si se limitara solo al trámite, no sería tan caro. Imagine que se deben pagar 3 formularios para consultas a nivel provincial, y otras tantas a nivel nacional. El arancel de transferencia va a de la mano de una valuación que pide el mismo Ministerio de Justicia. Están diciendo que van a cerrar un ente recaudador de ellos mismos”, se quejó Ahumada.

"Los registros no son una caja que manejan solo los encargados, se recaudan muchos sellados y trámites municipales, provinciales y nacionales. No entendemos la situación de cierre", dijo Mariela Ahumada, presidenta de la Cámara de Gestores del Automotor de San Juan.

Sin cédula azul

Desde la cámara expresaron una serie de preocupaciones y críticas sobre otras implicancias que van más allá de la eliminación de gran parte de los Registros del Automotor. Por ejemplo, advierten que la eliminación de la cédula azul y la VTV (revisión técnica vehicular) podría tener repercusiones negativas en la seguridad vial.

Por ejemplo, si se elimina la obligatoriedad de contar con la cedula azul, cualquier persona podría manejar un vehículo, incluso si alguien lo robó. “hay una serie de documentos que garantizan que el bien este bien resguardado”, dijo Ahumada.

Los dueños de los registros

La polémica surgió luego que el Ministerio de Justicia de la Nación anunció a principios de mayo que avanzará en la reducción de los 1500 registros del Automotor que hay en el país. Junto con eso anticipó que eliminará varias exigencias, como la cédula azul y el formulario Ceta.

En San Juan hay 8 registros del Automotor, 2 de motovehículos, y 2 más con competencia en maquinaria agrícola. Tienen a razón de 10 a 12 empleados por registro, y contando la cantidad de gestores que existen en la provincia y cuyo trabajo depende de ellos, suman alrededor de 1500 a 2.000 empleos en riesgo.

En el mes de enero pasado, Tiempo de San Juan publicó quiénes son los dueños de los registros en la provincia. Siempre han sido cuestionados porque manejan una caja millonaria, encarecen los costos de los usuarios y también porque la elección de sus dueños es poco transparente: a pesar de que existen concursos a nivel nacional, los nombramientos normalmente recaen en familiares de políticos, o miembros de la justicia de turno.