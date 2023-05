Otro sector golpeado: en San Juan se derrumbó la venta de motos

Efecto dólar Complicado panorama de la industria sanjuanina: sin mercadería y aumentos que no pueden enfrentar

Fernando Lucero, de Motos Lucero y también miembro de ACARA en la provincia comentó a Tiempo de San Juan si bien hay consultas de interesados en adquirir rodados, no se están concretando las ventas como solía suceder el año pasado. “En lo que va del 2023 San Juan es la segunda provincia donde menos patentamientos hubo”, comentó el empresario.

image.png

Si bien arrancó en alza el año, ubicando a la provincia en el sexto lugar del ranking nacional e incluso por encima de la media, con el paso de los meses la situación no pudo sostenerse. Incluso en abril del año pasado en la provincia se vendieron 680 motos, mientras que durante el mismo mes de este año el número bajó a 575, registrando una caída del 15,4%.

Entre los motivos por lo que Lucero señala que hay caída en las ventas se encuentra en primer lugar el faltante de unidades. “Hay marcas, como Gilera, donde ya nos han informado que no cuentan con stock hasta nuevo aviso. Otras fábricas nos envían unidades, pero no todas las que solicitamos, por lo que hay demora en la entrega”, señaló. A raíz de esto, varias operaciones están frenadas, pero no es el único factor que impacta en la caída de las ventas.

Lucero comenta que, debido a la inflación, algunos créditos quedaron desfasados. Uno de ellos es por ejemplo la Línea Rodados, de la Caja de Acción Social. Con los nuevos valores que tienen las motos, no se alcanza a cubrir lo necesario, por lo que no está saliendo, según asegura el empresario.

image.png

Al respecto Tiempo de San Juan consultó con las autoridades de la Caja de Acción Social si trabajan en la actualización de los montos. “Estamos trabajando con eso ya que siempre las actualizaciones se hacen a partir de junio”, aseguró la presidenta de la CAS, Claudia López.

Ante este panorama, las expectativas están puestas en el programa nacional Precios Justos, que se lanzó días atrás. “Con Precios Justos esperamos que se reactiven las ventas, pero para ello necesitamos tener las unidades disponibles, sino estamos en la misma. Estamos teniendo consultas al respecto, pero no han sido varias”, comentó Fernando.

Cabe remarcar que Precios Justos en Motos incluye 13 modelos de fabricación nacional que mantendrán sus precios congelados durante todo el mes de mayo.

Cuáles son los modelos de motos incluidos en Precios Justos

Motocicleta OKINOI - OKN 110cc - $315.100

Motocicleta YAMAHA - T110 disk (Crypton) 110cc - $653.900

Motocicleta GUERRERO G110 trip tuning 110cc - $377.880

Motocicleta GILERA Sahel 150cc - $520.700

Motocicleta BETA Tempo 150cc - $569.706

Motocicleta BRAVA Cubs 125cc - $302.000

Motocicleta CORVEN Dx 70cc - $327.990

Motocicleta MOTOMEL CG150/S2 Tubular 150cc - $419.000

Motocicleta KIDEN KD 150 Z 150cc - $621.500

Motocicleta MONDIAL LD 110 SAT 110cc - $292.990

Motocicleta HONDA Wave 110s 2023 110cc - $395.000

Motocicleta HONDA Wave 110s C/D 2023 110cc - $473.500

Motocicleta ZANELLA ZT 150cc - $456.990