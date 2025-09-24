Nada entrará a San Juan sin revisión: ponen más barreras en las rutas, y controlarán carnes además de frutas

Las barreras de ingreso a la provincia cambian: se modernizan, habrá más y se transforman de fitosanitarias a fitozoosanitarias.

San Juan decidió darle una vuelta de tuerca a sus históricos controles en las rutas. Lo que hasta ahora eran barreras fitosanitarias -pensadas para cuidar el ingreso de plagas en frutas y verduras-, se transforman en barreras fitozoosanitarias, sumando al radar a la carne que circula en los camiones hacia la provincia. Y serán más.

El Secretario de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, Miguel Moreno , explicó a Tiempo de San Juan que este cambio busca “proteger lo que los sanjuaninos consumen” y que, en la práctica, significa que los camiones con carne también tendrán que someterse a controles, algo que antes no siempre sucedía en la entrada a las rutas.

El nuevo esquema ya está bajo la órbita de la Agencia Calidad San Juan, que en la gestión orreguista acaba de hacerse cargo de las barreras de control y reúne en una misma estructura a la Dirección de Sanidad Vegetal Animal y Alimentos junto al servicio veterinario. Moreno lo define como un “pequeño Senasa” provincial.

Además, el Gobierno provincial tomó a los más de 60 trabajadores que quedaron sin trabajo al vencer el contrato de concesión a la empresa privada Servicios Generales de Cuyo. Las autoridades decicieron no renovar la concesión y en cambio se hizo cargo de la tarea de control a través de Calidad San Juan. Así, el mismo personal seguirá a cargo de las tareas, aunque con nuevas capacitaciones.

Camiones con carnes

Hasta ahora, el único control de carne funcionaba en el Punto de Control Pocito, lo que dejaba algunas grietas: no todos los camiones pasaban por ahí, sobre todo, los que ingresaban por el norte provincial; y había que salir a buscarlos. Para cerrar esas grietas, Moreno explicó que se van a implementar en forma inminente dos modalidades:

En la zona norte, habrá veterinarios en puestos móviles al lado de las barreras de ingreso en las rutas.

En el sur -por ejemplo, en el control de San Carlos- estrenarán un sistema de precintado que obligará a que los camiones se abran sí o sí en el punto de control de Pocito.

Más barreras, y modernas

Pero la jugada no se queda ahí. San Juan también está remodelando y ampliando las barreras. San Carlos, por ejemplo, ya luce una nueva garita, mientras que todas incorporaron antenas de Starlink para mejorar la conectividad y los pagos digitales.

Así es que ahora, los automovilistas y transportistas ya pueden abonar el canon correspondiente con billeteras virtuales, tarjetas o apps, algo que antes parecía imposible. De esa forma también se busca evitar las enormes filas que suelen formarse algunas horas y días en la ruta a Mendoza, por ejemplo.

Nuevas barreras

También se van a poner más controles. Actualmente, los puestos con cobro están en Vallecito, San Carlos y El Encón; mientras que otros, como los de Barreal y Calingasta, funcionan como barreras de concientización. Moreno anticipó que, en breve, se sumarán dos nuevos controles en Baldecitos (Ruta 150) y Valle Fértil (Ruta 511); mientras que el de Huaco en Jáchal, reemplazará al actual Santa Clara.

Respecto a las tarifas, indicó que habrá una simplificación del sistema y posibles beneficios y descuentos para quienes paguen de manera anticipada o con billeteras virtuales.

En paralelo, la Cámara de Comercio Exterior (CACEX) -que antes tercerizaba a la empresa Servicio Generales de Cuyo el control de las barreras- seguirá jugando un rol clave en los procesos fitosanitarios, aunque la provincia tomó el timón de la gestión de las barreras. “Los fondos nunca fueron para la Cámara, siempre sostuvieron el sistema sanitario”, aclaró el funcionario. Lo cierto es que, con este giro, la provincia de San Juan busca blindar sus fronteras productivas.