sábado 25 de octubre 2025

Previa electoral

Milei prepara un mensaje a los mercados y analiza una reestructuración del Gabinete

Desde Olivos, el Presidente define si sostiene a Francos o promueve a Caputo. El objetivo: enviar una señal de estabilidad tras las elecciones.

Por Redacción Tiempo de San Juan
En la antesala de una semana clave para su gestión, el presidente Javier Milei analiza una posible reconfiguración del Gabinete nacional y alista un mensaje destinado a los mercados para transmitir continuidad y estabilidad.

Desde la Quinta de Olivos, el mandatario mantuvo una ronda de reuniones con su círculo más cercano mientras evalúa dos escenarios: mantener a Guillermo Francos como jefe de Gabinete o designar a Santiago Caputo como su reemplazante.

Dos caminos en estudio

Según fuentes oficiales, la primera opción incluye ampliar el esquema de Gobierno con figuras aliadas del PRO, sector que responde a Mauricio Macri, y referentes de la UCR, como el gobernador mendocino Alfredo Cornejo.

La segunda alternativa apunta a mantener la estructura actual, sin nuevos nombramientos ministeriales, pero con una coordinación más directa con mandatarios aliados de Provincias Unidas y otros espacios afines. La idea es sumar representación en áreas estratégicas como Minería, Energía, Obras Públicas y Agricultura.

“La definición final dependerá del resultado electoral”, admitieron fuentes cercanas a la Casa Rosada. “La intención es anunciarlo antes, pero el clima político poscomicios terminará de marcar el ritmo”, según indicó el medio nacional Infobae.

Mensaje a los mercados y a la política

Milei prepara un discurso institucional que se difundirá tras conocerse los resultados de las elecciones legislativas. Según adelantaron desde el Ejecutivo, el mensaje combinará un llamado al consenso político —en especial con los gobernadores de Provincias Unidas— con una señal de tranquilidad para los mercados financieros.

“El mensaje que queremos dar es que el Gobierno no se cae el lunes, como algunos pudieron haber pensado después de la elección bonaerense”, remarcaron en Balcarce 50.

Desde el oficialismo destacan el crecimiento parlamentario de La Libertad Avanza, que buscará consolidar su peso político en alianza con los mandatarios provinciales de su órbita y perfilarse hacia las presidenciales de 2027.

