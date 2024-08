Mercados: Por qué se dispararon las acciones de Barrick

Las ganancias netas aumentaron un 25% trimestre a trimestre, alcanzando los u$s370 millones, mientras que el margen EBITDA atribuible se expandió un 17% hasta el 48%. La compañía generó sólidos flujos de efectivo operativo de u$s1,16 mil millones y vio un aumento del flujo de efectivo libre a u$s340 millones.

"Entregamos mayores ganancias y producción en línea con las guías, y estamos en camino hacia una segunda mitad del año sólida," dijo el Presidente y CEO Mark Bristow.

La producción de oro para el segundo trimestre totalizó 948.000 onzas a costos de mantenimiento integrales de u$s1.498 por onza. La compañía mantuvo su guía de producción de oro para todo el año 2024 en 3,9-4,3 millones de onzas.

Barrick destacó el progreso en proyectos clave de crecimiento, incluida la ampliación de la recientemente autorizada mina Goldrush en Nevada y el avance del proyecto de cobre-oro Reko Diq en Pakistán.

Insiders en Barrick Gold

En los últimos 12 meses. El optimismo de un insider sobre las perspectivas de la compañía es una señal positiva. Aunque no creemos que los accionistas deban simplemente seguir las transacciones de insiders, consideraríamos que sería imprudente ignorarlas por completo.

En ese periodo, la mayor venta individual por un insider fue cuando el Director de Operaciones de América Latina y Asia-Pacífico, Mark Hill, vendió acciones por un valor de casi u$s$5,5 millones a un precio de u$s24,30 por acción. Así que lo que está claro es que un insider consideró oportuno vender alrededor del precio actual.

Aunque normalmente al mercado no le gusta ver ventas de insiders, es más preocupante si las ventas se realizan a un precio más bajo. Por ello, los analistas estiman que esta venta tuvo lugar alrededor del precio actual, por lo que no es una preocupación mayor, aunque no es una buena señal.

