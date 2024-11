"La recesión ha terminado": economistas sanjuaninos no coincidieron con Milei y dijeron cuándo se reactivará el país

“No noto cambios. Solamente veo que se enfría el consumo”, dijo Aveta. Para el economista, “falta un rato” para el final de la recesión, siendo clave el arribo de más inversiones, una inflación con constante tendencia a la baja, la cual continúa con números altos para el especialista, y una fuerte implementación de la reforma laboral.

Destacó que dos sectores industriales mostraron números en verde. La automotriz creció gracias a los créditos y el aumento en la venta de autos, y la construcción para traccionar a los productores de insumos. Los datos más preocupantes aparecen en rubros como la industria y el calzado por la “competencia desleal y los tours de compras a Chile”, indicó Aveta.

"Algunos sueldos que no acompañan y la gente no puede comprar, eso provoca la recesión", declaró Aveta.

“Las buenas decisiones se logran en seis meses, y las malas de forma inmediata”, expresó sobre el pronóstico de recuperación económica. Para el especialista, si Milei logra un balance positivo en todas las medidas, la reactivación llegaría en febrero.

Por otra parte, Eduardo Coria Lahoz sintetizó el escenario actual con una frase: “Estamos mal, pero vamos bien”. El economista aseguró que los procesos recesivos finalizan cuando hay dos trimestres consecutivos de la economía en crecimiento, “y todavía eso no se vio”.

El especialista celebró el cambio de la tendencia. “Hemos visto la peor parte de la recesión y tocó fondo en junio y julio, y desde allí viene creciendo”, afirmó Coria Lahoz. Según el profesional, el país viene en alza desde hace seis meses.

"Hemos visto la peor parte de la recesión y tocó fondo en junio y julio, y desde allí viene creciendo", afirmó Coria Lahoz.

Admitió que hay un leve crecimiento en la mayoría de los sectores, de forma lenta, pero con tendencia positiva. Los rubros con mejores índices durante el último mes fueron la construcción y el comercio, pero la comparación muestra números rojos con respecto a un año. Además, expuso que los salarios reales mejoraron seis puntos de septiembre a octubre, pero no debe significar un gran impacto.

Para Coria Lahoz, la gente empezará a sentir la recuperación entre el primer y segundo trimestre de 2025. El economista dijo que el gobierno de Milei debe seguir con la no emisión monetaria, bajar los gastos superfluos y desde allí hacer caer la presión tributaria, que continúa siendo muy alta: “Eso es clave para que la economía despegue. Por eso es el crecimiento tan lento, porque el Gobierno no acertó en la presión tributaria”.

Por último, Pablo Padín expresó que la recuperación no se notó en ningún sector relacionado con el consumo y el ingreso de los trabajadores: “Quedó muy rezagado”. Para ello, sugirió una implementación de medidas que impulsen la compra-venta. Los únicos rubros que aportan a la reactivación son la energía y el agroproductor.

"Si el riesgo país sigue bajando, pueden venir capitales directos que reactiven, pero será el año que viene", sostuvo Padín.

A pesar de su mirada, dijo que cerca de veinte sectores medidos empezaron a mostrar un aplanamiento en los últimos meses, pero los datos negativos aparecen al medir los índices con el 2023: “Todavía hay una caída”.

Padín también pronosticó el comienzo de la recuperación, aunque no será a corto plazo. “Si el riesgo país sigue bajando, pueden venir capitales directos que reactiven, pero será el año que viene”, contó. Mientras tanto, Milei mira el sector financiero y espera por la confianza a nivel mundial.