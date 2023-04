Hidrógeno Verde: la nueva energía en la que avanza San Juan

La empresa estatal Energía Provincial del Estado (EPSE) está avanzando en la construcción de una planta generadora de hidrógeno verde, por medio de energía solar que estará ubicado en el predio del ente provincial, en Pocito. Se trata de una planta piloto que proyecta alcanzar una capacidad de producción de 21 kilos de hidrógeno por día, combustible equivalente a 200 KW de electricidad para proveer energía a 200 viviendas; y que permitirá producir electricidad durante la noche, cuando no hay luz solar, a todo el predio del EPSE incluida la futura fábrica de paneles solares.

Se prevé que esta planta piloto costará alrededor de 800.000 dólares, es decir, unos $182.400.000 a la cotización oficial de hoy, que serán financiados mayoritariamente por la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación (SECITI). Como el desarrollo de estas energías en nuevo en el país, esta planta sera también un polo tecnológico para investigar y un semillero de profesionales en el manejo del hidrógeno.

¿Cómo funciona una planta de hidrógeno?

El hidrógeno se genera en base a agua y electricidad, mediante un proceso químico que utiliza la energía eléctrica para separar el hidrógeno del oxígeno del agua. Por eso, si esta electricidad se obtiene de forma limpia y de fuentes renovables –como por ejemplo de paneles solares- se estará produciendo energía sin emitir carbono (CO2) al ambiente. Por eso al proyecto piloto que se planea en San Juan se le llama de hidrógeno “verde”.

“Conceptualmente la idea es replicar lo que se hizo con la primera planta fotovoltaica que posicionó a San Juan en lo renovable en general, y en lo solar en particular. Si bien aún no es rentable el proceso, la idea es incursionar en la tecnología. Queremos producir hidrógeno para almacenamiento de energía, producirlo en horas solares y usarlo en las horas no solares para generar electricidad como una batería, Carlos Larisson, director del EPSE.

El prototipo que se busca sería de de 200 KW, que equivale a una hectárea de paneles solares, el cual, salvando las diferencias, sería como el equivalente a un backup para la PC en el hogar, o como un grupo electrógeno en los hospitales solo que, en vez de ir a comprar nafta, el equipo la va generando el combustible hidrógeno, con agua y electricidad.

WhatsApp Image 2023-04-27 at 09.10.27.jpeg

Larisson explico que se está en una etapa de diseño a cargo de los especialistas del EPSE, y que la futura planta contará con un electrolizador -que es el que produce hidrógeno mediante la electricidad y el agua y de ahí baja a un tanque industrial que almacenará 120 metros cúbicos de hidrógeno. Este tanque requiere de aleaciones especiales de policarbonatos en las que el EPSE también tendrá que investigar porque al ser tecnología nueva, no existen en Argentina. Se está desarrollando algo preliminar en Córdoba y también hay investigaciones del Conicet, pero lo más probable es que se tenga que importar de países donde esta tecnología está más avanzada. Luego, del tanque de aleación se pasa a un generador de 200 kVA que permitirá dar electricidad a las instalaciones del EPSE.

“Lo más importante es que va a quedar el I+D, la investigación y el desarrollo, porque la función principal de esta planta no es alimentar la fábrica, lo fundamental es el proceso de investigación que implica”, dijo Larisson. También se está en la búsqueda de identificar posibles proveedores para lo cual se está recurriendo a especialistas de YPF. Todo este equipo además está conectado a unos 400 paneles solares que serán instalados en el sector sur de la

La SECITI y EPSE ya firmaron un convenio para financiar la generación de energía eléctrica mediante el uso de hidrógeno verde obtenido de la energía solar fotovoltaica. La SECITI aportará recursos económicos para el proyecto: Para el primer año el aporte ascenderá a $ 80.000.000 en dos 2 desembolsos, uno de $ 50 millones y otro de $30 millones una vez que se apruebe el Informe del Primer año de actividad del proyecto.

.