El Leoncito, en riesgo por incendios y "trompitos" en el patrimonio natural: qué dicen las autoridades

El incendio que se produjo en el Parque Nacional El Leoncito el viernes. Las autoridades dicen que lo controlaron rápido. No saben las causas.

Un incendio se desató el viernes pasado en el Parque Nacional El Leoncito , ubicado en Calingasta, pero afortunadamente fue rápidamente controlado y no causó daños significativos en la zona. Sin embargo, la situación en la Pampa del Leoncito es más preocupante, por los daños al patrimonio natural que producen los visitantes.

Vecinos y empresarios de Barreal denunciaron que los vehículos y motos siguen ingresando sin control a la Pampa del Leoncito y realizando maniobras peligrosas que dañan la zona. Según el intendente del parque, Ariel Quiroga , el incendio fue pequeño, en el bosque circundante y aún no se conocen las causas. Pero dijo que no implicó mayores daños en la zona.

Daños a una zona mágica

image.png

Sin embargo, la preocupación principal es la acción humana que está afectando el patrimonio natural de la Pampa del Leoncito. Quiroga dijo que su jurisdicción no abarca a la Pampa del Leoncito, ya que esta depende de Patrimonio de la provincia. “La Pampa del Leoncito no pertenece al Parque Nacional”, indicó. No obstante, admitió que hay vehículos y motos que ingresan al área y realizan maniobras peligrosas, lo que daña el patrimonio natural.

Ante esta situación, Gladys González, directora de Patrimonio Cultural; hizo un llamado de atención para los visitantes locales o foráneos: pidió tomar conciencia sobre las acciones permitidas y las prohibidas para la preservación del espacio y la protección del patrimonio natural.

Carteles y vigilancia

pampa de El Leoncito.jpg

La funcionaria a cargo de la Pampa del Leoncito dijo que es imposible poner vigilancia que haga un control efectivo y constante debido a que es un espacio enorme y que tiene varias entradas. “La gente debe concientizarse y evitar daños irreparables en esta área de gran valor ecológico y cultural”, indicó.

Al respecto informó que recientemente se ha colocado una importante cartelería en la zona donde se advierte principalmente a los vehículos que no deben realizar trompitos y maniobras que deterioran la zona.

También destacó que está prohibido ingresar cuando llueve, porque en el suelo húmedo las marcas de los vehículos se hacen más profundas. En la zona tampoco se puede acampar ni dejar basura que ensucie o contamine.

“Después de las lluvias que ha habido, le pedimos ayuda a la municipalidad y hubo un control más estricto. Pero eso de los trompos, le puedo asegurar que se ha puesto cartelería y la municipalidad ha puesto un domo en los feriados largos, pero claramente es algo que no se puede hacer todos los días ni todos los fines de semana”, expresó González.

Agregó que esto tiene que ver con la conciencia de las personas: “Se puede circular en moto, entrar en bicicleta, sentarse a tomar mate y realizar actividades de carrovelismo, porque la zona es para eso, para el disfrute. Lo que no se puede hacer es dañarla”, reiteró.

Gran valor ecológico y turístico

La Pampa del Leoncito o Barreal Blanco se encuentra a 20 kilómetros de la localidad Barreal, en Calingasta. Es una planicie de 12 kilómetros de largo por 5 kilómetros de ancho que cautiva con su magia única: es totalmente lisa.Se creó a partir de la evaporación de un lago que había en la zona en el periodo Cuaternario y el color de sus sedimentos superficiales es blanquecino.

La presencia de vientos constantes lo hacen apto para la práctica de un deporte no convencional como es el carrovelismo, que consiste en el desplazamiento en carros bajos, generalmente de 3 ruedas, impulsados por el viento que actúa sobre una vela, similar a las que se utilizan en algunos deportes náuticos.

A su vez, el parque Nacional El Leoncito tiene 89.706 hectáreas y es un enclave de destacada riqueza histórica y astronómica, que guarda dentro a dos observatorios astronómicos de nivel internacional.