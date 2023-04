Alquileres temporarios en San Juan: un boom con claroscuros

Víctor Bazán, titular de esa entidad, dijo que el cambio del alquiler tradicional al temporal en San Juan empezó hace unos años cuando empezaron a llegar eventos deportivos y la plaza hotelera no alcanzaba, y el temor apunta ahora a las próximas fechas, como el Sub 20 y el mundial de Patines, entre otros. “Estamos preocupados, porque con la llegada de los eventos deportivos se va a profundizar la problemática, no solo que no habrá oferta para el alquiler familiar, sino que además los precios se van a disparar”, dijo. El dirigente insistió que “desde que hay eventos importantes en la provincia, la gente ha decidido pasarse al alquiler temporario, y se da entre quienes usan la vivienda como inversión. Prefieren alquilar dos o tres días y sacan el mismo dinero que lo que paga una familia por un mes”, indicó.