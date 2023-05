Alquileres en San Juan, pocas casas y el doble de costosas

Cristian Rodríguez, desde la Inmobiliaria Rodríguez Gualda; dijo que lo que más se busca son las casas de tres dormitorios “y es lo que menos hay”. Agregó que a diferencia de lo que sucedía hace tres años, ahora hay muchas casas a la venta en San Juan y los propietarios no las quieran alquilar. En el ambiente inmobiliario atribuyen este fenómeno a la Ley de Alquileres 27.551 y la imposibilidad de actualizar el canon locatario durante un año. “Antes, la particularidad que tenía San Juan es que tenía compras calzadas con la oferta para la venta. Ahora es al revés. Lamentablemente los propietarios están disconformes con esa ley y han retirado la oferta del mercado”, indicó Rodríguez.

En la inmobiliaria Esteban Costelo Propiedades, dicen que siguen firmes las listas de espera para alquilar, a valores altos. “Hay inmuebles que están por salir al mercado y hay lista de gente esperando para alquilarlo, le pongas el precio que sea, lamentablemente para los inquilinos”, dijo Costelo. La mayoría de propietarios han optado por subir los precios ahora porque saben que lo van a tener un año sin poder aumentarlo, con la ley actual, “y eso le hace mal al inquilino ahora porque el dueño sube mucho el precio, luego la inflación comerá el precio del alquiler y ahí le hará daño al dueño”, ilustró. Costelo agregó que los inmuebles se están renovando al mismo inquilino. “Se termina quedando, porque si tiene que salir a buscar no encuentra, y a eso se suma el gasto de nuevo por la mudanza”, explicó.

Orozco, desde el colegio que agrupa al sector inmobiliario reconoció que en estos momentos “hay mucha incertidumbre”, dijo que la gente no encuentra fácil qué alquilar, y por eso “tiene que pagar cualquier monto”. No obstante, reconoció que en los últimos meses se nota un leve cambio, y algunos propietarios han salido a ofertar inmuebles. “Hace un par de meses no se encontraba absolutamente nada para alquilar, ahora hay algo más”, aseguró.

Muchas consultas, poca compraventa

Respecto a la compraventa inmobiliaria en la provincia, Rodriguez agregó que “está un poco retraída, respecto a otros años, pero no está estancada, ya que hay consultas y visitas. El empresario dijo que lo que más se está vendiendo ahora son lotes y departamentos de un ambiente, que son más económicos. “Generalmente se pactan en pesos, pero en la práctica se formalizan en dólares, por practicidad y por seguridad para no llevar tanta cantidad de dinero junto”, aseguró.

Para Esteban Costelo, la compraventa está bastante influenciado por lo que está pasando en el mercado locativo, porque huyendo de la Ley de alquileres, los propietarios han puesto los inmuebles a la venta, ha subido la oferta y ahora como los compradores tienen muchas opciones, tardan en decidirse. “Hay mucha oferta de casas en venta, no así de locales comerciales que no fueron afectados por la regulación vigente”, señaló. También explicó que, ante la incertidumbre electoral, la inflación y la suba del dólar, “los precios de las viviendas se han encarecido. “Deberían haber bajado por lo que hay más oferta. Los inmuebles no han subido como el dólar y, sin embargo, muchos propietarios han dejado los precios de venta al mismo precio en dólares y han quedado fuera de mercado”, dijo.

Por su parte, Orozco coincidió en que las variaciones del dólar blue rigen el mercado de la compraventa. Dijo que hay mucha especulación en ese sentido, pero que el inmueble sigue siendo un resguardo de ahorro. Agregó que, en el actual escenario económico, el mercado de compraventa no está “planchado” en San Juan, pero sí está retardada la decisión de compra. “El que tiene los dólares no sabe si le conviene comprar ya y asegurarse, o guardarlos y esperar a ver si los inmuebles bajan más en pesos”, dijo. Sostuvo que eso ocurre porque tanto compradores y vendedores, en épocas de cambio de gobierno, son conservadores.