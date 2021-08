El dólar blue rompió la tranquilidad con la que inició la semana

El dólar blue rompió este martes la tranquilidad con la que había arrancado la semana y retrocedió 50 centavos en su valor.

Tras el cierre de la jornada cambiaria, la moneda estadounidense quedó ubicada entre los $178,5 para la compra y $181,5 para la venta.

Durante la jornada, el volumen operado en el segmento de contado fue de U$S 486,450 millones, en futuros MAE se hicieron U$S 202 millones y en el mercado de futuros Rofex se negociaron U$S 1.290 millones.

A su vez, el dólar financiero operó en verde nuevamente tras las nuevas medidas que tomó el Banco Central para limitar al CCL. El MEP o “Bolsa” trepó 0,6% hasta los $ 170,92. Mientras tanto, el contado con liqui se incrementó 1,2% hasta los $ 172,16.

Aunque el BCRA y el CNV establecieron restricciones cambiarias a mediados de julio, el MEP acumuló 3,7% en el último mes, y el CCL 2,7%. Estas se volvieron más restrictivas a mediados de agosto, pero el financiero mantuvo su tendencia alcista de forma más moderada: el MEP sumó 1,6% y el CCL 2%.

Por último, el dólar oficial no tuvo cambios y se vendió en los $ 102,75. Lo mismo ocurrió con el dólar solidario, que se posicionó en los $ 169,54.