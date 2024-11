Tobías Martínez ya tiene autos para el 2025

“Como no me dieron el pase para arrancar con el Camaro es que busqué opciones y por eso voy a comenzar con un Toyota Camry. Voy a hacer mitad de año con ese modelo y luego sí pasaré a Chevrolet, que es la marca con la que me siento identificado”, explicó Martínez.

Todavía resta saber con qué equipo irá el próximo año, pero una de las opciones es el RUS Med