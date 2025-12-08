lunes 8 de diciembre 2025

En el podio

San Juan subcampeón del Nacional de Futsal en Rosario

El combinado que representa a la provincia cayó derrotado por 3 a 1 ante Bariloche. El gol para las sanjuaninas lo marcó Evelyn Ribes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
San Juan cerró su participación en el Nacional de Selecciones de Futsal en Rosario con una derrota en la final y, por tanto, se consagró subcampeón de la competición. El resultado adverso fue de 3 a 1 frente a Bariloche, por lo que las sanjuaninas que se quedaron a un paso de la gloria regresan con una medalla en el cuello.

El gol de descuento para el combinado que representó a la provincia fue de Evelyn Ribes. Si bien el conjunto dirigido por Marcelo Vega tuvo posibilidades de acortar la diferencia, la arquera del equipo rival se lució y mantuvo el marcador tal como quedó hasta que sonara la chicharra.

A través de Instagram, la Liga Sanjuanina de Fútbol reconoció la tarea de las chicas y las felicitó por la entrega. "Un resultado que duele, pero que no borra el enorme trabajo realizado durante todo el torneo. Entrega total del plantel y un corazón sanjuanino que peleó hasta el último minuto", publicó en su cuenta.

Además, en el posteo señalaron: "Así se construyen equipos: con coraje, disciplina y una identidad que hoy nos representa en todo el país. Cabeza en alto, Selección, porque la trayectoria que dejaron vale más que un marcador final. Esto recién empieza, y ellas ya marcan el camino. ¡Gracias por defender estos colores con el alma!".

