Picante cruce entre dos jugadores de la Selección: patadón y cara a cara

De esta manera, el equipo de Xabi Alonso, que acaba de conquistar la Bundesliga alemana, mantuvo su invicto total de 49 partidos. En la definición se topará frente al Atalanta, que eliminó como local al Olympique de Marsella tras tras un triunfo por 3-0 (global 4-1).

Al margen de la clasificación del Bayern Leverkusen a la final de la segunda competencia europea más importante a nivel clubes, un incidente entre dos argentinos campeones del mundo se robó toda la atención. Leandro Paredes y Exequiel Palacios tuvieron una acalorada discusión que por poco no pasó a mayores.

La acción se originó cuando promediaba la primera etapa, más precisamente a los 26 minutos. Tras una serie de toques precisos del conjunto alemán, Exequiel Palacios controló la pelota de espaldas ante la marca de Leandro Paredes, quien lo corrió varios metros en retroceso y le pegó desde atrás al tobillo derecho (2.26 minutos del video)

El ex mediocampista de River Plate cayó muy dolorido y automáticamente pidió la tarjeta amarilla para su compatriota, hecho que el árbitro holandés Danny Makkelie sancionó. Pese a que el ex volante de Boca Juniors le pidió disculpas de inmediato, Exe no se las aceptó y ambos tuvieron una discusión que duró algunos segundos. Afortunadamente para ambos, la bronca se terminó ahí y pudieron continuar con el juego.