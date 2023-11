La sanjuanina Adriana Quiroga disputará el Sudamericano de atletismo

Otra de las pruebas en las que estará presente es salto en alto, junto a 29 atletas de diferentes edades.

La tercera especialidad donde está inscripta es 800 metros planos, donde hay 73 mujeres que serán de la partida.

La competencia de 800 metros se realizará el 20 de noviembre, a las 8:36. Apenas un rato después, a las 10 de la mañana, se disputará la prueba de salto en alto. Los 2000 metros con obstáculos se correrán a las 11:50 del 25 de noviembre.

Respecto al panorama previo a su viaje, Adriana comentó: “Lamentablemente no me he podido recuperar totalmente de la lesión, necesitaba más tiempo de recuperación, por lo que no estaré en salto triple, donde, seguramente, tenía buenas posibilidades. Estaré en salto en alto, pero ahí me encontraré con unas super saltadoras. Estaré en los 800 metros, que no los he podido entrenar como corresponde. Por los calores que hay, estoy entrenando de noche en la pista de La Granja. Queda la posibilidad de correr postas, si es que se puede organizar con la delegación argentina".

Las postas se correrán el último día de competencia (26 de noviembre). Hasta el momento se han registrado 490 mujeres y 799 hombres para participar del torneo continental.

El 17 de noviembre, en vuelo directo Mendoza – Lima, Adriana Quiroga estará partiendo con las ilusiones intactas y la esperanza de una nueva alegría para San Juan en el atletismo master internacional".

Fuente: Sí San Juan