La foto familiar de Borja luego de la denuncia por presunto maltrato a sus hijos

Si bien el colombiano ya se había expresado a través de su misma cuenta en las redes sociales con un mensaje vinculado a su fe (“Mi Dios es un juez justo que reconoce los derechos de la gente que sufre”), en su último posteo no utilizó palabras sino simplemente una foto con toda su familia desde la localidad de El Triunfo, ubicada en el partido de Lincoln . De hecho, el delantero de 31 años suele elegir este tipo de destinos en sus momentos libres, como lo ha hecho con Junín, entre tantos.

Borja vivió horas muy difíciles desde el martes, cuando la directora del Instituto Grilli de Canning recurrió a la comisaría de la niñez y la mujer de Ezeiza luego de que el hijo de 7 años del futbolista, el más pequeño, le haya pedido a la maestra de segundo grado que “no llame a mi papá porque me pega con el cinto”, de acuerdo a lo que consta en la denuncia.

Más allá de que el Colibrí ya quedó al margen de cualquier diligencia o requerimiento judicial luego de que se haya constatado que sus hijos no tenían lesiones y tanto él como su esposa no hayan dado ningún indicio de tener conductas violentas, Borja decidió actuar para hacer una contradenuncia contra el establecimiento educativo, aunque quienes lo asesoran legalmente quieren tener la prudencia que -aseguran- no tuvieron en el colegio.

"Está con una tristeza, Miguel, que no se puede creer...”, confiaron en las horas posteriores al momento más crítico que le ha tocado vivir al 9 de River desde que está en Núñez, ya que califican como "un delirio" lo que sucedió. Este mismo círculo íntimo del jugador también asegura que Borja está juntando fuerzas para enfrentarse a una sociedad futbolera que suele caer en las estigmatizaciones aunque a la vez entiende que debe mantenerse enfocado en los desafíos y responsabilides deportivas que tiene por delante con el equipo de Gallardo, principalmente la semifinal de la Copa Libertadores contra Atlético Mineiro.

La foto familiar de Borja luego de la denuncia por presunto maltrato a sus hijos

La sequía goleadora de Borja

Otro de los motivos por lo que el goleador de River necesita tratar de no perder el eje en estos días es que debe trabajar para recuperar su confianza frente al arco rival: suma 425 minutos sin convertir porque su último grito fue el 13 de septiembre en el 4-1 ante Atlético Tucumán y su segunda peor racha con la banda luego de la que atravesó en abril de este año, de 459'.