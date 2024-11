Franco Colapinto llegó a Las Vegas y le preguntaron por la China Suárez: qué dijo

Nuevo capítulo Crecen los rumores del romance entre la China Suárez y Franco Colapinto: cómo reaccionó la ex del piloto

En una rueda de prensa virtual con pocos medios, entre los que estuvo Infobae , el bonaerense de Pilar habló sobre diversos temas y respondió a todos salvo a uno que lo marcó en los últimos días: sus encuentros con la actriz Eugenia “ China” Suárez en Madrid. “ No hay nada para contar. Voy a hablar de automovilismo y nada más. Estoy muy enfocado en la carrera . Estuve haciendo muchos simuladores para la carrera de Las Vegas. Es un circuito que es muy divertido y que es nuevo para mí. Se corre de noche y tenía muchas ganas de debutar en este circuito. Estoy con muchas ganas de que sea jueves y salir a girar”, dijo.

Hasta ahora, Franco no tiene su lugar asegurado como titular en la máxima categoría del automovilismo para 2025. En Williams contrataron a Carlos Sainz Jr, quien será el compañero de Alex Albon. En Brasil, este medio pudo confirmar las negociaciones con Red Bull, cuyo jefe, Christian Horner, se reunió por tercera vez con su par de Williams, James Vowles. Horner lo quiere a Colapinto en el primer equipo de la bebida energizante como eventual reemplazo de Sergio “Checo” Pérez, a quien le rescindirían el contrato como compañero de Max Verstappen, que este fin de semana puede lograr su cuarto título mundial.

¿Qué dijo Colapinto sobre su futuro? “Yo no estoy muy enterado de nada. Mis managers son quienes se encargan de todo el tema de equipos y de contratos. Hasta ahora no tengo mucha información nueva y no soy el que se encarga de hablarlo. Creo que María (Catarineu, su mánager) es la más indicada para decirles cómo está el tema”. Acto seguido, marcó su postura sobre qué espera de lo que queda del 2024. “Tengo todavía tres carreras más con Williams. Tengo muchísimas ganas de revertir lo que pasó en Brasil. El equipo hizo un trabajo increíble para traer los autos en las mejores condiciones posibles. Los chicos del equipo se merecen un buen resultado y un buen final de año”.

Tanto el coche de Colapinto como el de su compañero Alex Albon se fueron destrozados de Interlagos. El tailandés no pudo largar por los daños sufridos en la clasificación y el argentino tuvo un despiste y leve golpe en esa instancia y también se chocó en la competencia dominical, en su primera experiencia con lluvia sobre un coche de F1.

“El equipo hizo un trabajo enorme y trabajó día y noche para tener los dos autos en condiciones. Tenemos muy buenas expectativas. Habrá que tratar de dar vuelta la situación como podamos. Hay que ser capaces de ser un poco más agresivos en algunos momentos y arriesgar un poco más para intentar estar en el lugar indicado en el momento justo. Así que cambiaron un poco las cosas desde Brasil. Pero bueno, hay que seguir empujando y hasta que no se baje la bandera a cuadros en Abu Dhabi siempre habrá una oportunidad”, mencionó Franco sobre sus expectativas de cara a Las Vegas y los dos Grandes Premios que restan en la temporada.

A propósito de la última carrera en el Autódromo José Carlos Pace de Interlagos, Colapinto reveló cómo hizo para recomponerse luego de lo vivido en el circuito paulista. “Llevó un poco de tiempo, pero bueno, obviamente que a veces en el automovilismo están esos momentos duros que no queremos que sucedan, pero terminó sucediendo. Es un deporte de alto riesgo y son cosas que pueden pasar, así que es parte del deporte. Es parte del automovilismo. Habían sido cinco carreras muy buenas hasta Brasil. Pero así fue mi fin de semana. Así que fue otra experiencia para seguir aprendiendo. Fueron dos carreras distintas en las que fui aprendiendo y son experiencias que me van a servir mucho para el futuro. Me llevé lo bueno y lo malo”.

Colapinto llevó a cabo en estas tres semanas un arduo programa de preparación en el simulador de F1 en la base de Williams en Grove. Fueron jornadas de once horas de trabajo diario y con un corte de descanso de una hora para almorzar. El foco estuvo en los trazados de Las Vegas y Qatar, ambos también desconocidos para el pilarense. Abu Dhabi lo conoce ya que allí probó por primera vez un auto de la Máxima, el Williams FW 45, el 28 de noviembre de 2023.

De los desafíos que se vienen para las próximas tres carreras, Franco fue directo: “Quiero dar lo mejor. El equipo está haciendo un buen trabajo y se merecen buenos resultados. Yo voy paso a paso. Se vienen circuitos difíciles, pero creo que tenemos una buena oportunidad para el equipo acá (Las Vegas) y me encantaría dejar atrás lo que pasó en Brasil, resetear y empezar de cero”.

Además, el piloto argentino dio su mirada sobre lo que significará correr de noche. “Me gusta. Es divertido. Creo que es un poco más un desafío para los pilotos. Es complicado con los horarios. Hay que prácticamente dormir durante el día y después estar despierto durante la noche. Así que es un poquito raro eso, pero es una linda experiencia. Son lindas carreras de noche con las luces y al final lo que generan los autos de F1 con su velocidad se ve muy divertido correr de noche”.

Colapinto, de 21 años, debutó en la Máxima el pasado 1 de septiembre en Italia, donde reemplazó a Logan Sargeant, quien destrozó su Williams FW 46 en la práctica libre 3 en Países Bajos. Eso colmó la paciencia de Vowles, quien apostó por Franco y en su segunda carrera pudo sumar sus primeros 4 puntos al finalizar octavo en Azerbaiyán, en el desafiante circuito callejero de Bakú. Luego fue undécimo en Singapur, en otro trazado urbano y en su debut en una carrera nocturna de la Máxima. En la siguiente, en Austin, sumó otro punto al completar el top diez. Más tarde en México fue decimosegundo. Y en Brasil tuvo su primer abandono y accidente en una carrera de F1.

Este jueves a las 23.30 horas de la Argentina será la primera práctica en el circuito callejero de Las Vegas. Será el comienzo de la actividad en pista para Franco Colapinto y el resto. Aunque también habrá mucho movimiento para sus managers, María Catarineu y Jamie Campbell-Walter, ya que continuarán las negociaciones sobre su futuro. Se trata de la carrera paralela que disputa el piloto argentino para poder continuar como titular en la próxima temporada.

FUENTE: Infobae