El secreto de la vida privada de Franco Colapinto que sorprendió a sus seguidores

La respuesta de Colapinto (publicada en un video en su cuenta de Instagram, @francolapinto) dejó a más de uno asombrado: “Va a ser complicado porque yo no voy al peluquero. Siempre que salgo del peluquero me queda mal, entonces me lo corto yo. Me lo voy manteniendo. Perdón a los peluqueros, me van a odiar”.

“Te cortás las puntas, así que prueben”

En tono jocoso y sin filtros, Colapinto añadió que, más allá de su confesión, los resultados no siempre son perfectos: “Te cortás las puntas, así que prueben. Quedan un par de mechones raros y queda flama. Es real esto, no es mentira”.

La inesperada revelación desató risas y sorprendió a sus seguidores, quienes no esperaban que un piloto de la élite internacional tuviera un enfoque tan relajado hacia su estilo personal. Sin embargo, muchos se sintieron identificados con su sincera forma de manejar uno de los detalles más cotidianos de la vida: el corte de pelo.