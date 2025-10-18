El primer homenaje de Boca a Miguel Ángel Russo

El mundo Boca sigue rindiendo tributo a Miguel Ángel Russo , uno de los técnicos más queridos y respetados de la historia del club. Este sábado, en la previa del partido en la Bombonera , el equipo hizo su primer homenaje al entrenador que dejó una huella imborrable en la institución.

El plantel llegó al estadio en un micro ploteado con el rostro de Russo y una de sus frases más recordadas por los hinchas: “A Boca nunca se le puede decir que no”. La imagen del DT, sonriente y con el fondo azul y oro, generó emoción y aplausos entre los simpatizantes que aguardaban la llegada del equipo.