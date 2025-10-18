El primer homenaje de Boca a Miguel Ángel Russo

El mundo Boca sigue rindiendo tributo a Miguel Ángel Russo, uno de los técnicos más queridos y respetados de la historia del club. Este sábado, en la previa del partido en la Bombonera, el equipo hizo su primer homenaje al entrenador que dejó una huella imborrable en la institución.
El plantel llegó al estadio en un micro ploteado con el rostro de Russo y una de sus frases más recordadas por los hinchas: “A Boca nunca se le puede decir que no”. La imagen del DT, sonriente y con el fondo azul y oro, generó emoción y aplausos entre los simpatizantes que aguardaban la llegada del equipo.
